Удар ВСУ по территории РФ. Появились фото с пораженными военными целями
Категория
Проиcшествия
Дата публикации

Удар ВСУ по территории РФ. Появились фото с пораженными военными целями

техника
Читати українською
Источник:  online.ua

В сети появились кадры с последствиями удара Украины по ЗРК С-300/400 в Белгородской области.

Главные тезисы

  • Украинские военные нанесли удар по военным целям РФ в Белгородской области, используя РСЗО HIMARS.
  • Атака была совершена на место дислокации Министерства обороны Российской Федерации, что привело к гибели и ранениям.
  • Согласно разрешению от США, украинские военные направили РСЗО HIMARS на российскую территорию, с целью защиты Украины от возможных агрессий.
  • Украина получает от США высокоточное вооружение для борьбы с оккупационной армией РФ, включая ракеты и бомбы.
  • Президент США поддержал украинскую атаку, назвав её необходимым шагом для защиты Украины от российского террора и угрозы войны.

Что известно о последствиях атаки ВСУ по военным целям РФ

Как отмечают росСМИ, удар нанесен с применением РСЗО «HIMARS» 1-2 июня.

Возможно, речь идет об атаке на Корочанский район Белгородской области 2 июня.

Как отмечается, тогда было атаковано место дислокации МО РФ, сгорело несколько единиц военной техники.

Уже во время тушения пожара сдетонировал боеприпас, что привело к гибели секретаря Совбеза района Игоря Нечипоренко, ранения глав администрации и сельских поселений и трех военнослужащих МО РФ.

ВСУ уже атакуют территорию России с РСЗО HIMARS

Украинские военные начали атаковать цели оккупационной армии РФ на территории страны-агрессорки из РСЗО HIMARS сразу после получения разрешения от США.

Журналисты издания Forbes отмечают, что Украина получает от США высокоточные боеприпасы, авиационные планирующие бомбы, крылатые ракеты Гарпун, ракеты M30/31 для РСЗО и оперативно-тактических ракетных комплексов.

В частности, получив разрешение от США, украинские военные нацелили РСЗО HIMARS на район российского Белгорода.

Это желаемый шаг, который позволит нам лучше защитить Украину и украинцев от российского террора и попыток развернуть войну, — отметил президент США накануне первой аналогичной атаки .

Больше по теме

Категория
Политика
Дата публикации
Додати до обраного
Удары западным оружием по территории РФ. Норвегия высказала свою позицию
Эспен Барт Эйде
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Как разрешение бить по РФ и ПВО помогут защитить Харьков — ответ аналитиков
пво
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Удары по РФ. Нидерланды позволят Украине бить из истребителей F-16
F-16

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?