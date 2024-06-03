В сети появились кадры с последствиями удара Украины по ЗРК С-300/400 в Белгородской области.

Что известно о последствиях атаки ВСУ по военным целям РФ

Как отмечают росСМИ, удар нанесен с применением РСЗО «HIMARS» 1-2 июня.

Возможно, речь идет об атаке на Корочанский район Белгородской области 2 июня.

Как отмечается, тогда было атаковано место дислокации МО РФ, сгорело несколько единиц военной техники.

Уже во время тушения пожара сдетонировал боеприпас, что привело к гибели секретаря Совбеза района Игоря Нечипоренко, ранения глав администрации и сельских поселений и трех военнослужащих МО РФ. Поделиться

ВСУ уже атакуют территорию России с РСЗО HIMARS

Украинские военные начали атаковать цели оккупационной армии РФ на территории страны-агрессорки из РСЗО HIMARS сразу после получения разрешения от США.

Журналисты издания Forbes отмечают, что Украина получает от США высокоточные боеприпасы, авиационные планирующие бомбы, крылатые ракеты Гарпун, ракеты M30/31 для РСЗО и оперативно-тактических ракетных комплексов.

В частности, получив разрешение от США, украинские военные нацелили РСЗО HIMARS на район российского Белгорода.