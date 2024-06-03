В сети появились кадры с последствиями удара Украины по ЗРК С-300/400 в Белгородской области.
Главные тезисы
- Украинские военные нанесли удар по военным целям РФ в Белгородской области, используя РСЗО HIMARS.
- Атака была совершена на место дислокации Министерства обороны Российской Федерации, что привело к гибели и ранениям.
- Согласно разрешению от США, украинские военные направили РСЗО HIMARS на российскую территорию, с целью защиты Украины от возможных агрессий.
- Украина получает от США высокоточное вооружение для борьбы с оккупационной армией РФ, включая ракеты и бомбы.
- Президент США поддержал украинскую атаку, назвав её необходимым шагом для защиты Украины от российского террора и угрозы войны.
Что известно о последствиях атаки ВСУ по военным целям РФ
Как отмечают росСМИ, удар нанесен с применением РСЗО «HIMARS» 1-2 июня.
Возможно, речь идет об атаке на Корочанский район Белгородской области 2 июня.
Как отмечается, тогда было атаковано место дислокации МО РФ, сгорело несколько единиц военной техники.
ВСУ уже атакуют территорию России с РСЗО HIMARS
Украинские военные начали атаковать цели оккупационной армии РФ на территории страны-агрессорки из РСЗО HIMARS сразу после получения разрешения от США.
Журналисты издания Forbes отмечают, что Украина получает от США высокоточные боеприпасы, авиационные планирующие бомбы, крылатые ракеты Гарпун, ракеты M30/31 для РСЗО и оперативно-тактических ракетных комплексов.
В частности, получив разрешение от США, украинские военные нацелили РСЗО HIMARS на район российского Белгорода.
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