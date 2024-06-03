Удары по РФ. Нидерланды позволят Украине бить из истребителей F-16

24 истребителя F-16, которые Нидерланды передадут Украине, могут быть использованы для нанесения ударов по целям на территории России.

Украина сможет использовать истребители F-16 для ударов по РФ

Министр обороны Нидерландов Кайса Оллонгрен отметила, что Нидерланды не будут вводить ограничения, как в случае с Бельгией, где премьер-министр Александр Де Кроо предостерег Киев от полетов истребителей F-16, полученных от его страны, в российском воздушном пространстве.

Ограничения в бельгийском стиле не существует. Мы применяем тот же принцип, который мы применяли к каждой другой поставке сил и средств, а именно: как только мы передаем их Украине, они могут ими пользоваться, заявила Оллонгрен. Поделиться

Она добавила, что Амстердам лишь просит Украину соблюдать международное право и право на самооборону, как указано в Уставе ООН, "что означает, что они будут использовать ее для поражения военных целей, которые им нужны для самообороны".

ВСУ уже атакуют территорию России с РСЗО HIMARS

Украинские военные начали атаковать цели оккупационной армии РФ на территории страны-агрессорки из РСЗО HIMARS сразу после получения разрешения от США.

Журналисты издания Forbes отмечают, что Украина получает от США высокоточные боеприпасы, авиационные планирующие бомбы, крылатые ракеты Гарпун, ракеты M30/31 для РСЗО и оперативно-тактических ракетных комплексов.

В частности, получив разрешение от США, украинские военные нацелили РСЗО HIMARS на район российского Белгорода.