По словам генерал-лейтенанта запаса армии США Дэвида Дептулы, чем больше истребителей F-16 получит Украина от западных партнеров, тем больше усилит потенциал Воздушных сил ВСУ.
Как F-16 повлияет на ситуацию на поле боя в Украине
Американский генерал подчеркнул, что в настоящее время Украине нужно производить максимальное количество беспилотников для эффективного применения на фронте.
Что известно об эффективности Воздушных сил в войне против армии РФ
Дептула отметил, что авиация украинских военных очень эффективно действует в развязанной Россией преступной войне.
Он отметил, что значительный эффект можно добиться за счет объединенных военных операций с привлечением разведки, спецслужб и Сил обороны.
Дептула добавил, что высокую эффективность также обеспечит назначение отдельных советников от Воздушных Сил, Военно-Морских Сил, киберподразделений и Сил специальных операций и объединение всех в Генштабе ВСУ.
По его мнению, такое объединенное ведомство значительно повысит эффективность использования авиации.
По словам генерала, чем чаще украинские военные будут атаковать российские аэродромы, центры управления и контроля, коммуникации, топливные, электрогенерирующие объекты и другие критические ключевые для РФ объекты, тем больше вероятность того, что Украина достигнет своих целей.