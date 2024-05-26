Изменят все. Генерал США спрогнозировал эффект от появления F-16 в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Изменят все. Генерал США спрогнозировал эффект от появления F-16 в Украине

F-16
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Источник:  АрміяInform

По словам генерал-лейтенанта запаса армии США Дэвида Дептулы, чем больше истребителей F-16 получит Украина от западных партнеров, тем больше усилит потенциал Воздушных сил ВСУ.

Как F-16 повлияет на ситуацию на поле боя в Украине

Украине нужно готовиться к использованию этих самолетов в том количестве, которое она получает сейчас. F-16 увеличат потенциал Воздушных Сил ВСУ. Однако количество имеет значение. Чем больше F-16 и чем более совершенные версии F-16 Украина сможет получить, тем сильнее будут ВСУ в будущем. Страны-партнеры должны увеличить количество истребителей F-16, предоставляемых Украине; должны предоставить усовершенствованные блоки F-16, а также современное вооружение для F-16. Это станет продолжением усиления возможностей Воздушных Сил, — подчеркнул Дептула.

Американский генерал подчеркнул, что в настоящее время Украине нужно производить максимальное количество беспилотников для эффективного применения на фронте.

Для того чтобы усовершенствовать использование дронов в этой войне, Вооруженным Силам Украины нужно производить как можно больше БПЛА с дальним радиусом действия и значительной боевой нагрузкой. Это позволит бить по ключевым целям в РФ и снизит способность россиян разворачивать свои силы в Украине. У россиян не может быть неприкосновенных целей, — подчеркнул Дептула.

Что известно об эффективности Воздушных сил в войне против армии РФ

Дептула отметил, что авиация украинских военных очень эффективно действует в развязанной Россией преступной войне.

Украинская авиация очень эффективна. Доказательством тому является то, насколько хорошо Воздушные силы ВСУ защищают вашу страну. Но все Силы обороны Украины — не только ПС — можно укрепить, во-первых, сняв ограничения использования оружия, предоставленного другими странами, только на украинской территории. Это ненужное и необязательное ограничение создает своего рода неприкосновенность для россиян, значительно помогающая им в ведении агрессивной войны против Украины. Это ограничение, по моему мнению, нарушает принципы ведения войны и должно быть упразднено, — подчеркнул американский генерал.

Он отметил, что значительный эффект можно добиться за счет объединенных военных операций с привлечением разведки, спецслужб и Сил обороны.

Дептула добавил, что высокую эффективность также обеспечит назначение отдельных советников от Воздушных Сил, Военно-Морских Сил, киберподразделений и Сил специальных операций и объединение всех в Генштабе ВСУ.

По его мнению, такое объединенное ведомство значительно повысит эффективность использования авиации.

По словам генерала, чем чаще украинские военные будут атаковать российские аэродромы, центры управления и контроля, коммуникации, топливные, электрогенерирующие объекты и другие критические ключевые для РФ объекты, тем больше вероятность того, что Украина достигнет своих целей.

Да, авиация имеет потенциал быть решающей. Но, вероятно, лучший способ для Украины достичь своих военных целей — скоординированные действия во всех сферах: воздушном, космическом, морском, сухопутном, киберпространстве. Так можно парализовать способность России продолжать агрессию и преступления против украинского народа, подчеркнул Дептула.

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