По словам генерал-лейтенанта запаса армии США Дэвида Дептулы, чем больше истребителей F-16 получит Украина от западных партнеров, тем больше усилит потенциал Воздушных сил ВСУ.

Как F-16 повлияет на ситуацию на поле боя в Украине

Украине нужно готовиться к использованию этих самолетов в том количестве, которое она получает сейчас. F-16 увеличат потенциал Воздушных Сил ВСУ. Однако количество имеет значение. Чем больше F-16 и чем более совершенные версии F-16 Украина сможет получить, тем сильнее будут ВСУ в будущем. Страны-партнеры должны увеличить количество истребителей F-16, предоставляемых Украине; должны предоставить усовершенствованные блоки F-16, а также современное вооружение для F-16. Это станет продолжением усиления возможностей Воздушных Сил, — подчеркнул Дептула. Поделиться

Американский генерал подчеркнул, что в настоящее время Украине нужно производить максимальное количество беспилотников для эффективного применения на фронте.

Для того чтобы усовершенствовать использование дронов в этой войне, Вооруженным Силам Украины нужно производить как можно больше БПЛА с дальним радиусом действия и значительной боевой нагрузкой. Это позволит бить по ключевым целям в РФ и снизит способность россиян разворачивать свои силы в Украине. У россиян не может быть неприкосновенных целей, — подчеркнул Дептула. Поделиться

Что известно об эффективности Воздушных сил в войне против армии РФ

Дептула отметил, что авиация украинских военных очень эффективно действует в развязанной Россией преступной войне.

Украинская авиация очень эффективна. Доказательством тому является то, насколько хорошо Воздушные силы ВСУ защищают вашу страну. Но все Силы обороны Украины — не только ПС — можно укрепить, во-первых, сняв ограничения использования оружия, предоставленного другими странами, только на украинской территории. Это ненужное и необязательное ограничение создает своего рода неприкосновенность для россиян, значительно помогающая им в ведении агрессивной войны против Украины. Это ограничение, по моему мнению, нарушает принципы ведения войны и должно быть упразднено, — подчеркнул американский генерал. Поделиться

Он отметил, что значительный эффект можно добиться за счет объединенных военных операций с привлечением разведки, спецслужб и Сил обороны.

Дептула добавил, что высокую эффективность также обеспечит назначение отдельных советников от Воздушных Сил, Военно-Морских Сил, киберподразделений и Сил специальных операций и объединение всех в Генштабе ВСУ.

По его мнению, такое объединенное ведомство значительно повысит эффективность использования авиации.

По словам генерала, чем чаще украинские военные будут атаковать российские аэродромы, центры управления и контроля, коммуникации, топливные, электрогенерирующие объекты и другие критические ключевые для РФ объекты, тем больше вероятность того, что Украина достигнет своих целей.