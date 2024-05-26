За словами генерал-лейтенанта запасу армії США Девіда Дептули, чим більше винищувачів F-16 отримає Україна від західних партнерів, тим більше це посилить потенціал Повітряних сил ЗСУ.
Як F-16 вплинуть на ситуацію на полі бою в Україні
Американський генерал підкреслив, що наразі Україні потрібно виробляти максимальну кількість безпілотників для ефективного застосування на фронті.
Що відомо про ефективність Повітряних сил у війні проти армії РФ
Дептула зазначив, що авіація українських військових дуже ефективно діє у розв’язаній Росією злочинній війні.
Він зазначив, що значного ефекту можна домогтись за рахунок об’єднаних військових операцій із залученням розвідки, спецслужб та Сил оборони.
Дептула додав, що високу ефективність також забезпечить призначення окремих радників від Повітряних Сил, Військово-Морських Сил, кіберпідрозділів і Сил спеціальних операцій та об’єднання їх усіх у Генштабі ЗСУ.
На його переконання, таке об’єднане відомство значно підвищить ефективність використання авіації.
За словами генерала, чим частіше українські військові атакуватимуть російські аеродроми, центри управління та контролю, комунікації, паливні, електрогенеруючі об’єкти та інші критичні ключові для РФ об’єкти, тим більша ймовірність того, що Україна досягне своїх цілей.