Змінять все. Генерал США спрогнозував ефект від появи F-16 в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Змінять все. Генерал США спрогнозував ефект від появи F-16 в Україні

F-16
Джерело:  АрміяInform

За словами генерал-лейтенанта запасу армії США Девіда Дептули, чим більше винищувачів  F-16 отримає Україна від західних партнерів, тим більше це посилить потенціал Повітряних сил ЗСУ. 

Як F-16 вплинуть на ситуацію на полі бою в Україні

Україні потрібно готуватися до використання цих літаків у тій кількості, яку вона отримує зараз. F-16 збільшать потенціал Повітряних Сил ЗСУ. Однак кількість має значення. Чим більше F-16 і чим більш досконалі версії F-16 Україна зможе отримати, тим сильнішими будуть ЗСУ в майбутньому. Країни-партнери повинні збільшити кількість винищувачів F-16, що надаються Україні; повинні надати вдосконалені блоки F-16, а також сучасне озброєння для F-16. Це стане продовженням посилення спроможностей Повітряних Сил, — наголосив Дептула.

Американський генерал підкреслив, що наразі Україні потрібно виробляти максимальну кількість безпілотників для ефективного застосування на фронті.

Для того, щоб удосконалити використання дронів у цій війні, Збройним Силам України потрібно виробляти якомога більше БпЛА з далеким радіусом дії та значним бойовим навантаженням. Це дасть змогу бити по ключових цілях у РФ і знизить здатність росіян розгортати свої сили в Україні. У росіян не може бути недоторканних цілей, — підкреслив Дептула.

Що відомо про ефективність Повітряних сил у війні проти армії РФ

Дептула зазначив, що авіація українських військових дуже ефективно діє у розв’язаній Росією злочинній війні.

Українська авіація дуже ефективна. Доказом цього є те, наскільки добре Повітряні сили ЗСУ захищають вашу країну. Але всі Сили оборони України — не лише ПС — можна зміцнити, по-перше, знявши обмеження на використання зброї, наданої іншими країнами, лише на українській території. Це непотрібне і необов’язкове обмеження створює свого роду недоторканність для росіян, яка значно допомагає їм у веденні агресивної війни проти України. Це обмеження, на мою думку, порушує принципи ведення війни і має бути скасоване, — наголосив американський генерал.

Він зазначив, що значного ефекту можна домогтись за рахунок об’єднаних військових операцій із залученням розвідки, спецслужб та Сил оборони.

Дептула додав, що високу ефективність також забезпечить призначення окремих радників від Повітряних Сил, Військово-Морських Сил, кіберпідрозділів і Сил спеціальних операцій та об’єднання їх усіх у Генштабі ЗСУ.

На його переконання, таке об’єднане відомство значно підвищить ефективність використання авіації.

За словами генерала, чим частіше українські військові атакуватимуть російські аеродроми, центри управління та контролю, комунікації, паливні, електрогенеруючі об’єкти та інші критичні ключові для РФ об’єкти, тим більша ймовірність того, що Україна досягне своїх цілей.

Так, авіація має потенціал бути вирішальною. Але, ймовірно, найкращий спосіб для України досягти своїх військових цілей — скоординовані дії в усіх сферах: повітряній, космічній, морській, сухопутній, кіберпросторі. Так можна паралізувати здатність росії продовжувати агресію і злочини проти українського народу, — підкреслив Дептула.

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