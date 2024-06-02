В Украину прибыл первый военный инструктор по использованию F-16 — Defence-Point

Первый специалист военно-воздушных сил Греции, помогающий Силам обороны Украины использовать западные боевые самолеты F-16, уже в Киеве.

В Киев прибыл первый военный инструктор из Греции

Об этом 2 июня со ссылкой на собственные источники проинформировал греческий военный портал Defense-Point.

В Киеве, в Украине, уже есть первый летный офицер Воздушных сил (Греции — ред.) в качестве тренера украинцев по применению истребителей F-16, подаренных разными странами-членами НАТО. Поделиться

Как отмечает издание, за почти 40 лет эксплуатации F-16 из-за "непрерывной турецкой угрозы" греческие ВВС "накопили огромный опыт и знания в оперативном использовании истребителя в миссиях "воздух — воздух", особенно в ближнем воздушном бою".

F-16 для Украины: что известно

Свои истребители F-16 украинской армии согласились предоставить Норвегия, Нидерланды, Дания, Бельгия.

Для их пребывания в Украине следует подготовить соответствующие средства ПВО и защищенные базы хранения, ведь, как пояснил в эфире Эспрессо военный эксперт Олег Катков, как только эти боевые машины появятся на украинской территории, они станут "целью номер один" для российских воздушных ударов.

Первая группа украинских пилотов уже завершила обучение на истребителях F-16, проходившее на военной базе в Аризоне в США.

По словам спикера военно-воздушных сил национальной гвардии США Эрин Ханниган, украинцы завершили обучение на военной базе в штате Аризона. Она назвала это решающим шагом на пути появления современных истребителей в небе Украины. Поделиться

Пилоты готовились на 162-й базе ВВС нацгвардии США в Тусоне. Количество военных и точная дата их выпуска не разглашается из соображений безопасности.

По информации Politico, сейчас пилоты направляются в Европу для прохождения дополнительной подготовки.