До України прибув перший військовий інструктор з використання F-16 — Defence-Point
Категорія
Україна
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До України прибув перший військовий інструктор з використання F-16 — Defence-Point

F-16
Джерело:  Defence-Point

Перший фахівець військово-повітряних сил Греції, що допомагатиме Силам оборони України використовувати західні бойові літаки F-16, уже в Києві.

До Києва прибув перший військовий інструктор з Греції

Про це 2 червня з посиланням на власні джерела поінформував грецький військовий портал Defenсe-Point.

У Києві, в Україні, вже є перший льотний офіцер Повітряних сил (Греції — ред.) як тренер українців із застосування винищувачів F-16, подарованих різними країнами-членами НАТО.

Як наголошує видання, за майже 40 років експлуатації F-16 через "безперервну турецьку загрозу" грецькі ВПС "накопичили величезний досвід і знання в оперативному використанні винищувача в місіях "повітря — повітря", особливо в ближньому повітряному бою".

F-16 для України: що відомо

Свої винищувачі F-16 українській армії погодилися надати Норвегія, Нідерланди, Данія, Бельгія.

Для їх перебування в Україні слід підготувати відповідні засоби ППО та захищені бази зберігання, адже, як пояснив в ефірі Еспресо військовий експерт Олег Катков, щойно ці бойові машини з'являться на українській території, вони стануть "ціллю номер один" для російських повітряних ударів.

Перша група українських пілотів уже завершила навчання на винищувачах F-16, що проходило на військовій базі в Аризоні у США.

За словами речниці військово-повітряних сили національної гвардії США Ерін Ханніган, українці завершили навчання на військовій базі у штаті Аризона. Вона назвала це вирішальним кроком на шляху до появи сучасних винищувачів в небі України.

Пілоти готувалися на 162-й базі ВПС нацгвардії США в Тусоні. Кількість військових та точна дата їхнього випуску не розголошується з міркувань безпеки.

За інформацією Politico, наразі пілоти прямують до Європи для проходження додаткової підготовки.

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