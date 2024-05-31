Бельгія не дозволила Україні атакувати територію Росії літаками F-16

Прем'єр-міністр Бельгії Александер Де Кроо заявив, що його країна не дозволятиме Україні використовувати свою зброю, зокрема винищувачі F-16, для ударів по території Росії.

Бельгія проти використання Україною F-16 для ударів по Росії

Де Кроо нагадав, що Бельгія минулого тижня підписала двосторонню угоду про безпеку з Україною, яка зокрема передбачає постачання 30 винищувачів F-16 — найбільше з-поміж українських союзників.

Прем'єр-міністр сказав про це журналістам під час візиту до США 31 травня.

Але угода дуже чітка. Йдеться про винищувачі, які можуть бути використані українцями на українській території. Це угода, яку ми уклали, і я хочу її дотримуватися. Александер Де Кроо Прем'єр-міністр Бельгії

На його думку, потрібно насамперед гарантувати, що США та інші країни НАТО зможуть продовжувати надавати військову підтримку Україні.

Існує величезна потреба в протиповітряній обороні. Бойові літаки можуть допомогти в цьому, але будуть потрібні й інші речі. Тому нам треба подумати над тим, як ми можемо надати швидше і якісніше обладнання. Поширити

Раніше міністерка оборони Бельгії Людівін Дедондер також заявила, що бельгійська військова техніка може бути використана лише на території України.

Бельгія передасть Україні 30 винищувачів F-16

Бельгія візьме на себе зобов'язання надати 30 винищувачів F-16 Україні до 2028 року.

Міністр закордонних справ Бельгії Хаджа Лахбіб зазначила, що перші винищувачі мають бути доставлені в Україну "до кінця року".

За її словами, це зобов'язання буде офіційно оформлено в угоді про гарантії безпеки, яку сьогодні підпишуть Україна і Бельгія.

Міністерство оборони Бельгії також передаватиме боєприпаси зі своїх запасів для оснащення F-16 для України.