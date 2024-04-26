ППО для України. Бельгія надасть 200 млн євро у межах німецької ініціативи

26 квітня Бельгія оголосила про фінансову допомогу з посилення української протиповітряної оборони.

Бельгія посилить українську ППО

Міноборони Бельгії постачатиме ракети для систем протиповітряної оборони з власних запасів і виділить 200 млн євро для участі в ініціативі Німеччини щодо постачання систем протиповітряної оборони.

Про це повідомляє телеканал RTBF.

Ми залишатимемося мобілізованими в найближчі тижні, щоб підтримати Україну: коли Росія припинить своє вторгнення і поступиться незаконно окупованими територіями, ми ніколи не перестанемо повторювати наше прохання про припинення бойових дій і повернення до політико-дипломатичного діалогу, — додала міністр оборони Людивін Дедондер. Поширити

Бельгія надасть Україні винищувачі F-16

Західні партнери заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16.

Бельгія передасть Україні винищувачі F-16 у 2024 році.

Зазначається, що надання винищувачів має бути профінансовано за рахунок доходу від заморожених російських активів, а не за рахунок бельгійських платників податків.

Німецька ініціатива з посилення української ППО

Уряд Німеччини виступив з новою ініціативою щодо надання Україні додаткових систем ППО. Ця ініціатива спрямована на надання Україні ще більшої підтримки у сфері протиповітряної оборони.

Як повідомляється, ініціатива "негайні дії протиповітряної оборони" спрямована на "надання Україні ще більшої підтримки у сфері протиповітряної оборони якомога швидше". Поширити

З цією метою міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та міністр оборони Борис Пісторіус зв'язалися з партнерами.