ППО для України. Бельгія надасть 200 млн євро у межах німецької ініціативи

26 квітня Бельгія оголосила про фінансову допомогу з посилення української протиповітряної оборони.
Бельгія посилить українську ППО
Міноборони Бельгії постачатиме ракети для систем протиповітряної оборони з власних запасів і виділить 200 млн євро для участі в ініціативі Німеччини щодо постачання систем протиповітряної оборони.
Про це повідомляє телеканал RTBF.
Бельгія надасть Україні винищувачі F-16
Західні партнери заявили про створення авіаційної коаліції для передачі державі сучасних винищувачів, зокрема F-16.
Бельгія передасть Україні винищувачі F-16 у 2024 році.
Зазначається, що надання винищувачів має бути профінансовано за рахунок доходу від заморожених російських активів, а не за рахунок бельгійських платників податків.
Німецька ініціатива з посилення української ППО
Уряд Німеччини виступив з новою ініціативою щодо надання Україні додаткових систем ППО. Ця ініціатива спрямована на надання Україні ще більшої підтримки у сфері протиповітряної оборони.
З цією метою міністр закордонних справ Німеччини Анналена Бербок та міністр оборони Борис Пісторіус зв'язалися з партнерами.
Як розповів речник німецького МЗС, адресатами є союзники в НАТО та Європейському союзі, а також треті країни. При цьому інших деталей ініціативи речник не розкрив.
Більше по темі
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Економіка
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-