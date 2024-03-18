Бельгія готує нову військову допомогу Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Бельгія готує нову військову допомогу Україні

Бронеавтомобіль Iveco LMV
Джерело:  online.ua

Бельгія готує пакет військової допомоги Україні на суму у 412 млн євро. 

Що увійде до нового пакету військової допомоги від Бельгії

Видання Shephard Media зазначає, що у новому пакеті військової допомоги Бельгія планує передати Україні 300 бронемашин LMV.

Окрім цього Бельгія планує передати Україні мінні трали.

Нова ініціатива військової допомоги, реалізована спільно Бельгією та Нідерландами, стала частиною співпраці BELEUX, метою якої є підвищення військового потенціалу України, — зазначається у матеріалі видання.

Зазначається, що Бельгія планує забезпечити базову підготовку, а Нідерланди — навчання на робочому місці для українських екіпажів мінних суден.

Серед обіцянок бельгійського уряду — надання Україні військової допомоги у розмірі 611 млн євро протягом 2024 року.

Близько половини цієї суми було виділено на додаткові артилерійські боєприпаси.

Бронеавтомобіль Iveco LMV — багатоцільовий броньований автомобіль італійського виробництва.

Розроблений колективом конструкторів компанії "Iveco Defence Vehicles", перший з десяти прототипів був виготовлений у 2001 році.

На автомобілі може бути встановлено різне кулеметне озброєння, зокрема дистанційно кероване на модулі типу Protector RWS.

Що кажуть в Україні про власне оборонне виробництво

За словами президента Володимира Зеленського, протягом цього року Україна має вийти на рекордні обсяги оборонного виробництва за увесь час незалежності.

Президент зазначив, що під час Ставки він заслухав звіт військових щодо основних напрямків дій на фронті.

Також було проведено аналіз динаміки щодо боєприпасів.

Зокрема логістика в армії стала відчутно ефективнішою.

Були доповіді Міністерства оборони та Мінстратегпрому щодо контрактів на постачання зброї та снарядів як від країн-партнерів, так і від власного виробництва. На цей рік маємо вийти та вийдемо на максимальне українське оборонне виробництво за весь час незалежності. І щороку незмінно будемо додавати цього нашого потенціалу — очевидна стратегічна перспектива України, — підкреслив глава держави.

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