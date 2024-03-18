Бельгия готовит новую военную помощь Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Бельгия готовит новую военную помощь Украине

Бронеавтомобиль Iveco LMV
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Источник:  online.ua

Бельгия готовит пакет военной помощи Украине на сумму 412 млн евро.

Что войдет в новый пакет военной помощи от Бельгии

Издание Shephard Media отмечает , что в новом пакете военной помощи Бельгия планирует передать Украине 300 бронемашин LMV.

Кроме этого, Бельгия планирует передать Украине минные тралы.

Новая инициатива военной помощи, реализованная совместно Бельгией и Нидерландами, стала частью сотрудничества BELEUX, целью которой является повышение военного потенциала Украины, отмечается в материале издания.

Бельгия планирует обеспечить базовую подготовку, а Нидерланды — обучение на рабочем месте для украинских экипажей минных судов.

Среди обещаний бельгийского правительства — предоставление Украине военной помощи в размере 611 млн евро в течение 2024 года.

Около половины этой суммы были выделены на дополнительные артиллерийские боеприпасы.

Бронеавтомобиль Iveco LMV – многоцелевой бронированный автомобиль итальянского производства.

Разработанный коллективом конструкторов компании Iveco Defence Vehicles, первый из десяти прототипов был изготовлен в 2001 году.

На автомобиле может быть установлено разное пулеметное вооружение, в частности дистанционно управляемое на модуле типа Protector RWS.

Что говорят в Украине о собственном оборонном производстве

По словам президента Владимира Зеленского, в течение этого года Украина должна выйти на рекордный объем оборонного производства за все время независимости.

Президент отметил, что во время Ставки он заслушал отчет военных по основным направлениям действий на фронте.

Также был проведен анализ динамики боеприпасов.

В частности, логистика в армии стала ощутимо более эффективной.

Были доклады Министерства обороны и Минстратегпрома о контрактах на поставку оружия и снарядов как от стран-партнеров, так и от собственного производства. На этот год должны выйти и выйдем на максимальное украинское оборонное производство за все время независимости. И каждый год неизменно будем добавлять этот наш потенциал — очевидная стратегическая перспектива Украины, — подчеркнул глава государства.

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