Бельгия нашла способ профинансировать оборонные нужды Украины

Как сообщил глава Кабмина Денис Шмигаль, Бельгия задекларировала 1,7 млрд евро прибыли от замороженных российских активов. Она намерена распределить эти средства для поддержки украинских беженцев, а также финансирование потребностей ВСУ, в том числе оборонных.

Бельгия предоставит Украине новую помощь

Бельгия задекларировала, что получила в бюджет 1,7 млрд. евро прибыли от российских активов. Частично эти средства распределены в поддержку украинских беженцев в ЕС. Частично Бельгия готова профинансировать украинские нужды, в том числе оборонные. Денис Шмигаль Глава Кабмина

По словам главы правительства, официальный Брюссель готов совместно с партнерами рассматривать возможность конфискации российских активов и передачи их Украине.

Денис Шмигаль также отметил, что в 2024 году эти механизмы будут проработаны.

Что происходит с замороженными активами РФ

Как уже упоминалось ранее, 12 февраля Совет Европейского Союза принял решение, благодаря которому приблизил создание механизма использования сверхприбылей замороженных российских активов на территории ЕС в пользу Украины.

По словам главы Минфина США Джанет Йеллен, любой план по конфискации или монетизации 282 млрд долларов замороженных российских активов в пользу Украины не может рассматриваться как замена срочно необходимой помощи, задержанной в Конгрессе.

Однако впоследствии стало известно, что министр финансов Франции Бруно Ле Мер публично выступил против позиции министра финансов США Джанет Йеллен.