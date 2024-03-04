Бельгия нашла способ профинансировать оборонные нужды Украины
Категория
Экономика
Дата публикации

Бельгия нашла способ профинансировать оборонные нужды Украины

Кабинет министров Украины
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Как сообщил глава Кабмина Денис Шмигаль, Бельгия задекларировала 1,7 млрд евро прибыли от замороженных российских активов. Она намерена распределить эти средства для поддержки украинских беженцев, а также финансирование потребностей ВСУ, в том числе оборонных.

Бельгия предоставит Украине новую помощь

Бельгия задекларировала, что получила в бюджет 1,7 млрд. евро прибыли от российских активов. Частично эти средства распределены в поддержку украинских беженцев в ЕС. Частично Бельгия готова профинансировать украинские нужды, в том числе оборонные.

Денис Шмигаль

Денис Шмигаль

Глава Кабмина

По словам главы правительства, официальный Брюссель готов совместно с партнерами рассматривать возможность конфискации российских активов и передачи их Украине.

Денис Шмигаль также отметил, что в 2024 году эти механизмы будут проработаны.

Что происходит с замороженными активами РФ

Как уже упоминалось ранее, 12 февраля Совет Европейского Союза принял решение, благодаря которому приблизил создание механизма использования сверхприбылей замороженных российских активов на территории ЕС в пользу Украины.

По словам главы Минфина США Джанет Йеллен, любой план по конфискации или монетизации 282 млрд долларов замороженных российских активов в пользу Украины не может рассматриваться как замена срочно необходимой помощи, задержанной в Конгрессе.

Однако впоследствии стало известно, что министр финансов Франции Бруно Ле Мер публично выступил против позиции министра финансов США Джанет Йеллен.

Недавно лидеры "Большой семерки" по итогам саммита 24 февраля заявили о том, что будут держать обездвиженные активы российского Центробанка в своих юрисдикциях до завершения полномасштабной войны России против Украины.

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