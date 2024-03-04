Бельгія знайшла спосіб профінансувати оборонні потреби України

Як повідомив глава Кабміну Денис Шмигаль, Бельгія задекларувала 1,7 млрд євро прибутку від заморожених російських активів. Вона має намір розподілити ці кошти на підтримку українських біженців, а також фінансування потреб ЗСУ, зокрема й оборонних.
Бельгія надасть Україні нову допомогу
За словами очільника уряду, офіційний Брюссель готовий спільно з партнерами розглядати можливість конфіскації російських активів і передачі їх Україні.
Денис Шмигаль також наголосив, що у 2024 році ці механізми будуть опрацьовані.
Що відбувається з замороженими активами РФ
Як уже згадувалося раніше, 12 лютого Рада Європейського Союзу ухвалила рішення, завдяки якому наблизила створення механізму з використання надприбутків заморожених російських активів на території ЄС на користь України.
За словами глави Мінфіну США Джанет Єллен, будь-який план щодо конфіскації чи монетизації 282 млрд доларів заморожених російських активів на користь України не може розглядатися як заміна терміново необхідної допомоги, яка була затримана у Конгресі.
Однак згодом стало відомо, що міністр фінансів Франції Бруно Ле Мер у середу публічно виступив проти позиції міністра фінансів США Джанет Єллен.
Нещодавно лідери "Великої сімки” за підсумком саміту 24 лютого заявили про те, що триматимуть знерухомленими активи російського Центробанку у своїх юрисдикціях до завершення повномасштабної війни Росії проти України.
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