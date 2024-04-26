ПВО для Украины. Бельгия выделит 200 млн евро в рамках немецкой инициативы

26 апреля Бельгия объявила о финансовой помощи по усилению украинской противовоздушной обороны.
Бельгия усилит украинскую ПВО
Минобороны Бельгии будет поставлять ракеты для систем противовоздушной обороны из собственных запасов и выделит 200 млн евро для участия в инициативе Германии по поставкам систем противовоздушной обороны.
Об этом сообщает телеканал RTBF.
Бельгия предоставит Украине истребители F-16
Западные партнеры заявили о создании авиационной коалиции для передачи государству современных истребителей, включая F-16.
Бельгия передаст Украине истребители F-16 в 2024 году.
Отмечается, что предоставление истребителей должно быть профинансировано за счет дохода от замороженных российских активов, а не за счет бельгийских налогоплательщиков.
Немецкая инициатива по усилению украинского ПВО
Правительство Германии выступило с новой инициативой по предоставлению Украине дополнительных систем ПВО. Эта инициатива направлена на оказание Украине еще большей поддержки в сфере противовоздушной обороны.
С этой целью министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус связались с партнерами.
Как рассказал представитель германского МИД, адресатами являются союзники в НАТО и Европейском союзе, а также третьи страны. При этом других деталей инициативы представитель не раскрыл.
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