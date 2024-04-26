ПВО для Украины. Бельгия выделит 200 млн евро в рамках немецкой инициативы
Категория
Украина
Дата публикации

ПВО для Украины. Бельгия выделит 200 млн евро в рамках немецкой инициативы

ЗРК
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Источник:  rtbf.be

26 апреля Бельгия объявила о финансовой помощи по усилению украинской противовоздушной обороны.

Бельгия усилит украинскую ПВО

Минобороны Бельгии будет поставлять ракеты для систем противовоздушной обороны из собственных запасов и выделит 200 млн евро для участия в инициативе Германии по поставкам систем противовоздушной обороны.

Об этом сообщает телеканал RTBF.

Мы будем мобилизованы в ближайшие недели, чтобы поддержать Украину: когда Россия прекратит свое вторжение и уступит незаконно оккупированные территории, мы никогда не перестанем повторять нашу просьбу о прекращении боевых действий и возвращении к политико-дипломатическому диалогу, — добавила министр обороны Людивин Дедондер.

Бельгия предоставит Украине истребители F-16

Западные партнеры заявили о создании авиационной коалиции для передачи государству современных истребителей, включая F-16.

Бельгия передаст Украине истребители F-16 в 2024 году.

Отмечается, что предоставление истребителей должно быть профинансировано за счет дохода от замороженных российских активов, а не за счет бельгийских налогоплательщиков.

Немецкая инициатива по усилению украинского ПВО

Правительство Германии выступило с новой инициативой по предоставлению Украине дополнительных систем ПВО. Эта инициатива направлена на оказание Украине еще большей поддержки в сфере противовоздушной обороны.

Как сообщается, инициатива "немедленных действий противовоздушной обороны" направлена на "оказание Украине еще большей поддержки в сфере противовоздушной обороны как можно скорее".

С этой целью министр иностранных дел Германии Анналена Бербок и министр обороны Борис Писториус связались с партнерами.

Как рассказал представитель германского МИД, адресатами являются союзники в НАТО и Европейском союзе, а также третьи страны. При этом других деталей инициативы представитель не раскрыл.

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