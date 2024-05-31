Бельгия не разрешила Украине атаковать территорию России самолетами F-16

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что его страна не позволит Украине использовать свое оружие, в том числе истребители F-16, для ударов по территории России.
Бельгия против использования Украиной F-16 для ударов по России
Де Кроо напомнил, что Бельгия на прошлой неделе подписала двустороннее соглашение о безопасности с Украиной, которое в частности предусматривает поставки 30 истребителей F-16 — больше всего из украинских союзников.
Премьер-министр сказал об этом журналистам во время визита в США 31 мая.
По его мнению, нужно, прежде всего, гарантировать, что США и другие страны НАТО смогут продолжать оказывать военную поддержку Украине.
Ранее министерша обороны Бельгии Людин Дедондер также заявила, что бельгийская военная техника может быть использована только на территории Украины.
Бельгия передаст Украине 30 истребителей F-16
Бельгия примет на себя обязательство предоставить 30 истребителей F-16 Украине до 2028 года.
Министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб отметила, что первые истребители должны быть доставлены в Украину "до конца года".
По ее словам, это обязательство будет официально оформлено в соглашении о гарантиях безопасности, которое сегодня подпишут Украина и Бельгия.
Министерство обороны Бельгии будет также передавать боеприпасы из своих запасов для оснащения F-16 для Украины.
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