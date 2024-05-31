Бельгия не разрешила Украине атаковать территорию России самолетами F-16

Премьер-министр Бельгии Александер Де Кроо заявил, что его страна не позволит Украине использовать свое оружие, в том числе истребители F-16, для ударов по территории России.

Бельгия против использования Украиной F-16 для ударов по России

Де Кроо напомнил, что Бельгия на прошлой неделе подписала двустороннее соглашение о безопасности с Украиной, которое в частности предусматривает поставки 30 истребителей F-16 — больше всего из украинских союзников.

Премьер-министр сказал об этом журналистам во время визита в США 31 мая.

Но сделка очень четкая. Речь идет об истребителях, которые могут использовать украинцы на украинской территории. Это соглашение, которое мы заключили, и я хочу его соблюдать. Александер Де Кроо Премьер-министр Бельгии

По его мнению, нужно, прежде всего, гарантировать, что США и другие страны НАТО смогут продолжать оказывать военную поддержку Украине.

Существует большая потребность в противовоздушной обороне. Боевые самолеты могут помочь в этом, но потребуются и другие вещи. Поэтому нам нужно подумать над тем, как мы можем предоставить более быстрое и качественное оборудование. Поделиться

Ранее министерша обороны Бельгии Людин Дедондер также заявила, что бельгийская военная техника может быть использована только на территории Украины.

Бельгия передаст Украине 30 истребителей F-16

Бельгия примет на себя обязательство предоставить 30 истребителей F-16 Украине до 2028 года.

Министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб отметила, что первые истребители должны быть доставлены в Украину "до конца года".

По ее словам, это обязательство будет официально оформлено в соглашении о гарантиях безопасности, которое сегодня подпишут Украина и Бельгия.

Министерство обороны Бельгии будет также передавать боеприпасы из своих запасов для оснащения F-16 для Украины.