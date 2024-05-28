Україна очікує невдовзі отримати F-16 — Умєров
Категорія
Україна
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Україна очікує невдовзі отримати F-16 — Умєров

Рустем Умєров
Джерело:  Reuters

За словами глави Міноборони Рустема Умєрова, Україна розраховує на передачу західними партнерами винищувачів F-16 вже найближчим часом. 

Умєров закликав Захід вчасно надавати допомогу Україні

При цьому Умєров зазначив, що окупаційна армія РФ намагається відкрити новий напрямок фронту в Україні.

Ми витримуємо, але, звичайно, нам потрібно більше зброї, нам потрібно більше вогневої потужності, нам потрібні ракети далекого радіусу дії, щоб не дозволити їм прорватися, — підкреслив глава Міноборони.

Умєров додав, що Україна вдячна західним партнерам за надану допомогу, однак лише половина з неї надходить вчасно.

Час має вирішальне значення, і для відбиття атак нам необхідно, щоб постачання було здійснено вчасно, — наголосив Умєров

Умєров про отримання F-16 від партнерів

Глава Міноборони зазначив, що Україні потрібно стільки західних винищувачів, скільки тільки зможуть надати партнери.

На цьому етапі ми зосереджені на підготовці персоналу, пілотів, ми зосереджені на інфраструктурі, ми зосереджені на залученні оперативних та ремонтних груп, — додав міністр.

Коли перші F-16 можуть з’явитись в Україні

На думку військового аналітика Шон Белла у коментарі журналістам видання Sky News, тільки но Україна отримає винищувачі F-16, одразу ж постане питання, як саме їх використовувати та де тримати аби вберегти від знищення.

F-16 можна було б використовувати для підтримки лінії фронту, але вони будуть дуже вразливі в цьому динамічному і ворожому повітряному середовищі. Їх також можна використовувати для нанесення ударів по ключових військових об'єктах на території Росії, що, безумовно, призведе до зміни тактики Москви. Або, якщо Україна захоче погрожувати Криму, F-16 можна буде використати в скоординованій атаці на підтримку ширшої кампанії, — припускає аналітик.

На його думку, наразі Україні необхідна вся можлива військова потужність аби повернути ініціативу у війні.

За його словами, перша партія F-16 має прибути до України вже на початку липня, однак невідомо, чи буде до цього часу готова вся необхідна інфраструктура.

Для забезпечення надійного та ефективного бойового повітряного потенціалу України потрібні належним чином підготовлені та досвідчені пілоти, наземний персонал, озброєння, засоби захисту та радари, — наголошує Белл.

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