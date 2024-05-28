За словами глави Міноборони Рустема Умєрова, Україна розраховує на передачу західними партнерами винищувачів F-16 вже найближчим часом.
Умєров закликав Захід вчасно надавати допомогу Україні
При цьому Умєров зазначив, що окупаційна армія РФ намагається відкрити новий напрямок фронту в Україні.
Умєров додав, що Україна вдячна західним партнерам за надану допомогу, однак лише половина з неї надходить вчасно.
Умєров про отримання F-16 від партнерів
Глава Міноборони зазначив, що Україні потрібно стільки західних винищувачів, скільки тільки зможуть надати партнери.
Коли перші F-16 можуть з’явитись в Україні
На думку військового аналітика Шон Белла у коментарі журналістам видання Sky News, тільки но Україна отримає винищувачі F-16, одразу ж постане питання, як саме їх використовувати та де тримати аби вберегти від знищення.
На його думку, наразі Україні необхідна вся можлива військова потужність аби повернути ініціативу у війні.
За його словами, перша партія F-16 має прибути до України вже на початку липня, однак невідомо, чи буде до цього часу готова вся необхідна інфраструктура.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Світ
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-