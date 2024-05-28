По словам главы Минобороны Рустема Умерова, Украина рассчитывает на передачу западными партнерами истребителей F-16 в ближайшее время.
Умеров призвал Запад вовремя оказывать помощь Украине
При этом Умеров отметил, что оккупационная армия РФ пытается открыть новое направление фронта в Украине.
Умеров добавил, что Украина благодарна западным партнерам за оказанную помощь, однако только половина из нее поступает вовремя.
Умеров о получении F-16 от партнеров
Глава Минобороны отметил, что Украине нужно столько западных истребителей, сколько только смогут предоставить партнеры.
Когда первые F-16 могут появиться в Украине
По мнению военного аналитика Шон Белла в комментарии журналистам издания Sky News, только Украина получит истребители F-16, сразу же встанет вопрос, как именно их использовать и где держать чтобы уберечь от уничтожения.
По его мнению, сейчас Украине необходима вся возможная военная мощь, чтобы вернуть инициативу в войне.
По его словам, первая партия F-16 должна прибыть в Украину уже в начале июля, однако неизвестно, будет ли к этому времени готова вся необходимая инфраструктура.
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