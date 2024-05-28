По словам главы Минобороны Рустема Умерова, Украина рассчитывает на передачу западными партнерами истребителей F-16 в ближайшее время.

Умеров призвал Запад вовремя оказывать помощь Украине

При этом Умеров отметил, что оккупационная армия РФ пытается открыть новое направление фронта в Украине.

Мы выдерживаем, но, конечно, нам нужно больше оружия, нам нужно больше огневой мощи, нам нужны ракеты дальнего радиуса действия, чтобы не позволить им прорваться, подчеркнул глава Минобороны. Поделиться

Умеров добавил, что Украина благодарна западным партнерам за оказанную помощь, однако только половина из нее поступает вовремя.

Время имеет решающее значение, и для отражения атак нам необходимо, чтобы поставки были осуществлены вовремя, — подчеркнул Умеров Поделиться

Умеров о получении F-16 от партнеров

Глава Минобороны отметил, что Украине нужно столько западных истребителей, сколько только смогут предоставить партнеры.

На этом этапе мы сосредоточены на подготовке персонала, пилотов, мы сосредоточены на инфраструктуре, сосредоточены на привлечении оперативных и ремонтных групп, — добавил министр. Поделиться

Когда первые F-16 могут появиться в Украине

По мнению военного аналитика Шон Белла в комментарии журналистам издания Sky News, только Украина получит истребители F-16, сразу же встанет вопрос, как именно их использовать и где держать чтобы уберечь от уничтожения.

F-16 можно было бы использовать для поддержки линии фронта, но они будут очень уязвимы в этой динамичной и враждебной воздушной среде. Их также можно использовать для нанесения ударов по ключевым военным объектам на территории России, что, безусловно, приведет к изменению тактики Москвы. Или если Украина захочет угрожать Крыму, F-16 можно будет использовать в скоординированной атаке в поддержку более широкой кампании, — предполагает аналитик. Поделиться

По его мнению, сейчас Украине необходима вся возможная военная мощь, чтобы вернуть инициативу в войне.

По его словам, первая партия F-16 должна прибыть в Украину уже в начале июля, однако неизвестно, будет ли к этому времени готова вся необходимая инфраструктура.