Украина получит 30 истребителей F-16 от Бельгии
Категория
Мир
Дата публикации

Украина получит 30 истребителей F-16 от Бельгии

F-16
Читати українською
Источник:  RTL

Бельгия возьмет на себя обязательство предоставить 30 истребителей F-16 Украине до 2028 года.

Бельгия передаст Украине 30 истребителей F-16

Министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб отметила, что первые истребители должны быть доставлены в Украину "до конца года".

По ее словам, это обязательство будет официально оформлено в соглашении о гарантиях безопасности, которое сегодня подпишут Украина и Бельгия.

Министерство обороны Бельгии будет также передавать боеприпасы из своих запасов для оснащения F-16 для Украины.

По словам министра, эта поддержка Киева необходима для того, чтобы остановить российского диктатора Владимира Путина, исполненного решимости, по ее словам, отодвинуть границы европейских стран и обеспечить безопасность Бельгии.

F-16 для Украины

В прошлом году Украина и ее союзники создали авиационную коалицию с целью предоставления Украине боевых самолетов F-16. Передача самолетов будет происходить постепенно. По словам президента Владимира Зеленского, всего Украине нужно более 100 самолетов, чтобы достичь паритета сил в воздухе.

Недавно первая группа украинских пилотов завершила обучение в Аризоне. Сейчас они отправляются в Европу для продолжения учебы.

Больше по теме

Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
F-16 против Су-57. Какой будет битва за небо между Украиной и РФ
F-16 против Су-57
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
В США первая группа украинских пилотов завершила обучение на F-16
F-16
Категория
Украина
Дата публикации
Додати до обраного
Изменят все. Генерал США спрогнозировал эффект от появления F-16 в Украине
F-16

Поделиться

Как вам такое?

Оставаясь на онлайне вы даете согласие на использование файлов cookies, которые помогают нам сделать ваше пребывание здесь более удобным.

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?