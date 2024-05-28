Украина получит 30 истребителей F-16 от Бельгии

Бельгия возьмет на себя обязательство предоставить 30 истребителей F-16 Украине до 2028 года.

Бельгия передаст Украине 30 истребителей F-16

Министр иностранных дел Бельгии Хаджа Лахбиб отметила, что первые истребители должны быть доставлены в Украину "до конца года".

По ее словам, это обязательство будет официально оформлено в соглашении о гарантиях безопасности, которое сегодня подпишут Украина и Бельгия.

Министерство обороны Бельгии будет также передавать боеприпасы из своих запасов для оснащения F-16 для Украины.

По словам министра, эта поддержка Киева необходима для того, чтобы остановить российского диктатора Владимира Путина, исполненного решимости, по ее словам, отодвинуть границы европейских стран и обеспечить безопасность Бельгии.

F-16 для Украины

В прошлом году Украина и ее союзники создали авиационную коалицию с целью предоставления Украине боевых самолетов F-16. Передача самолетов будет происходить постепенно. По словам президента Владимира Зеленского, всего Украине нужно более 100 самолетов, чтобы достичь паритета сил в воздухе.

Недавно первая группа украинских пилотов завершила обучение в Аризоне. Сейчас они отправляются в Европу для продолжения учебы.