Удари по РФ. Нідерланди дозволять Україні бити з винищувачів F-16
Категорія
Україна
Дата публікації

Удари по РФ. Нідерланди дозволять Україні бити з винищувачів F-16

F-16
Джерело:  Politico

24 винищувачі F-16, які Нідерланди передадуть Україні, можуть бути використані для завдавання ударів по цілях на території Росії.

Україна зможе використати винищувачі F-16 для ударів по РФ

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен зазначила, що Нідерланди не будуть вводити обмеження, як у випадку з Бельгією, де прем'єр-міністр Александр Де Кроо застеріг Київ від польотів винищувачів F-16, які він отримає від його країни, в російському повітряному просторі.

Обмеження в бельгійському стилі не існує. Ми застосовуємо той самий принцип, який ми застосовували до кожної іншої поставки сил і засобів, а саме: як тільки ми передаємо їх Україні, вони можуть ними користуватися, — заявила Оллонгрен.

Вона додала, що Амстердам лише просить Україну дотримуватися міжнародного права і права на самооборону, як зазначено в Статуті ООН, "що означає, що вони будуть використовувати її для ураження військових цілей, які їм потрібні для самооборони".

ЗСУ вже атакують територію Росії з РСЗВ HIMARS

Українські військові почали атакувати цілі окупаційної армії РФ на території країни-агресорки з РСЗВ HIMARS одразу після отримання дозволу від США. 

Журналісти видання Forbes зазначають, що Україна отримує від США високоточні боєприпаси, авіаційні плануючі бомби, крилаті ракети “Гарпун”, ракети M30/31 для РСЗВ та оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Зокрема, отримавши дозвіл від США українські військові націлили РСЗВ HIMARS на район російського Бєлгорода.

Це бажаний крок, який дозволить нам тепер краще захистити Україну та українців від російського терору та спроб розгорнути війну, — зазначив президент США напередодні першої аналогічної атаки.

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