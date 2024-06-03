Удари по РФ. Нідерланди дозволять Україні бити з винищувачів F-16

24 винищувачі F-16, які Нідерланди передадуть Україні, можуть бути використані для завдавання ударів по цілях на території Росії.
Україна зможе використати винищувачі F-16 для ударів по РФ
Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен зазначила, що Нідерланди не будуть вводити обмеження, як у випадку з Бельгією, де прем'єр-міністр Александр Де Кроо застеріг Київ від польотів винищувачів F-16, які він отримає від його країни, в російському повітряному просторі.
Вона додала, що Амстердам лише просить Україну дотримуватися міжнародного права і права на самооборону, як зазначено в Статуті ООН, "що означає, що вони будуть використовувати її для ураження військових цілей, які їм потрібні для самооборони".
ЗСУ вже атакують територію Росії з РСЗВ HIMARS
Українські військові почали атакувати цілі окупаційної армії РФ на території країни-агресорки з РСЗВ HIMARS одразу після отримання дозволу від США.
Журналісти видання Forbes зазначають, що Україна отримує від США високоточні боєприпаси, авіаційні плануючі бомби, крилаті ракети “Гарпун”, ракети M30/31 для РСЗВ та оперативно-тактичних ракетних комплексів.
Зокрема, отримавши дозвіл від США українські військові націлили РСЗВ HIMARS на район російського Бєлгорода.
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