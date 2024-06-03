Удари по РФ. Нідерланди дозволять Україні бити з винищувачів F-16

24 винищувачі F-16, які Нідерланди передадуть Україні, можуть бути використані для завдавання ударів по цілях на території Росії.

Україна зможе використати винищувачі F-16 для ударів по РФ

Міністр оборони Нідерландів Кайса Оллонгрен зазначила, що Нідерланди не будуть вводити обмеження, як у випадку з Бельгією, де прем'єр-міністр Александр Де Кроо застеріг Київ від польотів винищувачів F-16, які він отримає від його країни, в російському повітряному просторі.

Обмеження в бельгійському стилі не існує. Ми застосовуємо той самий принцип, який ми застосовували до кожної іншої поставки сил і засобів, а саме: як тільки ми передаємо їх Україні, вони можуть ними користуватися, — заявила Оллонгрен. Поширити

Вона додала, що Амстердам лише просить Україну дотримуватися міжнародного права і права на самооборону, як зазначено в Статуті ООН, "що означає, що вони будуть використовувати її для ураження військових цілей, які їм потрібні для самооборони".

ЗСУ вже атакують територію Росії з РСЗВ HIMARS

Українські військові почали атакувати цілі окупаційної армії РФ на території країни-агресорки з РСЗВ HIMARS одразу після отримання дозволу від США.

Журналісти видання Forbes зазначають, що Україна отримує від США високоточні боєприпаси, авіаційні плануючі бомби, крилаті ракети “Гарпун”, ракети M30/31 для РСЗВ та оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Зокрема, отримавши дозвіл від США українські військові націлили РСЗВ HIMARS на район російського Бєлгорода.