Удар ЗСУ по території РФ. Зʼявилися фото з ураженими військовими цілями

У мережі з'явилися кадри з наслідками удару України по ЗРК С-300/400 у Білгородській області РФ.
Що відомо про наслідки атаки ЗСУ по військових цілях РФ
Як зазначають росЗМІ, удару завдано із застосуванням РСЗВ «HIMARS» 1-2 червня.
Можливо, йдеться про атаку на Корочанський район Білгородської області 2 червня.
Як зазначається, тоді було атаковано місце дислокації МО РФ, згоріло кілька одиниць військової техніки.
ЗСУ вже атакують територію Росії з РСЗВ HIMARS
Українські військові почали атакувати цілі окупаційної армії РФ на території країни-агресорки з РСЗВ HIMARS одразу після отримання дозволу від США.
Журналісти видання Forbes зазначають, що Україна отримує від США високоточні боєприпаси, авіаційні плануючі бомби, крилаті ракети “Гарпун”, ракети M30/31 для РСЗВ та оперативно-тактичних ракетних комплексів.
Зокрема, отримавши дозвіл від США українські військові націлили РСЗВ HIMARS на район російського Бєлгорода.
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