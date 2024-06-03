Удар ЗСУ по території РФ. Зʼявилися фото з ураженими військовими цілями
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Удар ЗСУ по території РФ. Зʼявилися фото з ураженими військовими цілями

Удар ЗСУ по території РФ. Зʼявилися фото з ураженими військовими цілями
Джерело:  online.ua

У мережі з'явилися кадри з наслідками удару України по ЗРК С-300/400 у Білгородській області РФ.

Що відомо про наслідки атаки ЗСУ по військових цілях РФ

Як зазначають росЗМІ, удару завдано із застосуванням РСЗВ «HIMARS» 1-2 червня.

Можливо, йдеться про атаку на Корочанський район Білгородської області 2 червня.

Як зазначається, тоді було атаковано місце дислокації МО РФ, згоріло кілька одиниць військової техніки.

Вже під час гасіння пожежі здетонував боєприпас, що призвело до загибелі секретаря ради безпеки району Ігоря Нечипоренка, поранення глав адміністрації та сільських поселень та трьох військовослужбовців МО РФ.

ЗСУ вже атакують територію Росії з РСЗВ HIMARS

Українські військові почали атакувати цілі окупаційної армії РФ на території країни-агресорки з РСЗВ HIMARS одразу після отримання дозволу від США. 

Журналісти видання Forbes зазначають, що Україна отримує від США високоточні боєприпаси, авіаційні плануючі бомби, крилаті ракети “Гарпун”, ракети M30/31 для РСЗВ та оперативно-тактичних ракетних комплексів.

Зокрема, отримавши дозвіл від США українські військові націлили РСЗВ HIMARS на район російського Бєлгорода.

Це бажаний крок, який дозволить нам тепер краще захистити Україну та українців від російського терору та спроб розгорнути війну, — зазначив президент США напередодні першої аналогічної атаки.

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