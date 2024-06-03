Армія РФ посилила атаки поблизу Покровська та Куп'янська. Що відбувається на фронті
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ посилила атаки поблизу Покровська та Куп'янська. Що відбувається на фронті

Генштаб ЗСУ
Стрілкова зброя

За інформацією Генштабу, від початку доби українські військові вже 73 рази вступали у бій з підрозділами окупаційної армії РФ.

Головні тези:

  • Українські військові відбили 73 атаки підрозділів окупаційної армії РФ на фронті.
  • Найбільша ворожа активність спостерігається в районах Покровська на Донеччині та Куп’янська на Харківщині.
  • З-я ОШБ повідомила про втрати армії РФ на Харківщині: 416 окупантів - "300-ті", 226 окупантів - "200-ті".
  • Українські військові відбили 7 ворожих атак в районах Роздолівки та Івано-Дар'ївки, де окупаційна армія залучає авіацію для підтримки свого наступу.
  • Бійці зафіксували успішне знищення багатьох російських військових техніки та розвідувальних засобів на фронті.

Що відомо про ситуацію на фронті

У Генштабі зазначають, що найбільша ворожа активність фіксується в районах Покровська на Донеччині та Куп’янська на Харківщині.

Зокрема, в районі Куп’янська російські окупанти здійснили вже 11 спроб атак. Наразі тривають три боєзіткнення поблизу населених пунктів Стельмахівка, Берестове та Терни.

Відбито 7 ворожих атак в районах Роздолівки та Івано-Дар'ївки, де для підтримки власного наступу окупаційна армія залучає авіацію.

У напрямку Краматорська окупантами здійснено 4 атаки поблизу населених пунктів Іванівське та Алебастрове. Одна з цих атак вже відбита українськими військовими.

В районі Покровська підрозділи злочинної армії РФ від початку доби здійснили вже 30 спроб атак поблизу населених пунктів Новоолександрівка Перша та Птиче.

У напрямку Курахового було відбито 9 ворожих атак.

На лівобережжі Херсонщини відбито одну ворожу атаку в районі Кринок та триває відбиття ще двох.

У Третій штурмовій назвали втрати армії РФ на Харківщині

За інформацією військових 3-ої ОШБ, протягом тижня бригадою було ліквідовано 600 російських загарбників на Харківщині.

Упродовж тижня підрозділи Третьої штурмової бригади відбивали нові атаки ворога, повертали позиції та щільно мінусували живу силу окупантів, — підкреслюють у бригаді.

Повідомляється, що втрати Росії на ділянці фронту Третьої штурмової еквівалентні цілому батальйону: 416 окупантів — "300-ті", 226 окупантів — "200-ті".

Також бійці знищили чимало російської військової техніки, зокрема, БМП-2, БТРи, баги.

Зняли з неба розвідувальні безпілотники ZALA та розвідувально-ударні "Ланцети". Знищили низку ворожих засобів РЕБ, зокрема черговий окопний РЕБ і Starlink, — додають бійці бригади.

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