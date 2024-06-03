За інформацією Генштабу, від початку доби українські військові вже 73 рази вступали у бій з підрозділами окупаційної армії РФ.
Головні тези:
- Українські військові відбили 73 атаки підрозділів окупаційної армії РФ на фронті.
- Найбільша ворожа активність спостерігається в районах Покровська на Донеччині та Куп’янська на Харківщині.
- З-я ОШБ повідомила про втрати армії РФ на Харківщині: 416 окупантів - "300-ті", 226 окупантів - "200-ті".
- Українські військові відбили 7 ворожих атак в районах Роздолівки та Івано-Дар'ївки, де окупаційна армія залучає авіацію для підтримки свого наступу.
- Бійці зафіксували успішне знищення багатьох російських військових техніки та розвідувальних засобів на фронті.
Що відомо про ситуацію на фронті
У Генштабі зазначають, що найбільша ворожа активність фіксується в районах Покровська на Донеччині та Куп’янська на Харківщині.
Зокрема, в районі Куп’янська російські окупанти здійснили вже 11 спроб атак. Наразі тривають три боєзіткнення поблизу населених пунктів Стельмахівка, Берестове та Терни.
Відбито 7 ворожих атак в районах Роздолівки та Івано-Дар'ївки, де для підтримки власного наступу окупаційна армія залучає авіацію.
У напрямку Краматорська окупантами здійснено 4 атаки поблизу населених пунктів Іванівське та Алебастрове. Одна з цих атак вже відбита українськими військовими.
В районі Покровська підрозділи злочинної армії РФ від початку доби здійснили вже 30 спроб атак поблизу населених пунктів Новоолександрівка Перша та Птиче.
У напрямку Курахового було відбито 9 ворожих атак.
На лівобережжі Херсонщини відбито одну ворожу атаку в районі Кринок та триває відбиття ще двох.
У Третій штурмовій назвали втрати армії РФ на Харківщині
За інформацією військових 3-ої ОШБ, протягом тижня бригадою було ліквідовано 600 російських загарбників на Харківщині.
Повідомляється, що втрати Росії на ділянці фронту Третьої штурмової еквівалентні цілому батальйону: 416 окупантів — "300-ті", 226 окупантів — "200-ті".
Також бійці знищили чимало російської військової техніки, зокрема, БМП-2, БТРи, баги.
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