За інформацією Генштабу, від початку доби українські військові вже 73 рази вступали у бій з підрозділами окупаційної армії РФ.

Що відомо про ситуацію на фронті

У Генштабі зазначають, що найбільша ворожа активність фіксується в районах Покровська на Донеччині та Куп’янська на Харківщині.

Зокрема, в районі Куп’янська російські окупанти здійснили вже 11 спроб атак. Наразі тривають три боєзіткнення поблизу населених пунктів Стельмахівка, Берестове та Терни.

Відбито 7 ворожих атак в районах Роздолівки та Івано-Дар'ївки, де для підтримки власного наступу окупаційна армія залучає авіацію.

У напрямку Краматорська окупантами здійснено 4 атаки поблизу населених пунктів Іванівське та Алебастрове. Одна з цих атак вже відбита українськими військовими.

В районі Покровська підрозділи злочинної армії РФ від початку доби здійснили вже 30 спроб атак поблизу населених пунктів Новоолександрівка Перша та Птиче.

У напрямку Курахового було відбито 9 ворожих атак.

На лівобережжі Херсонщини відбито одну ворожу атаку в районі Кринок та триває відбиття ще двох.

У Третій штурмовій назвали втрати армії РФ на Харківщині

За інформацією військових 3-ої ОШБ, протягом тижня бригадою було ліквідовано 600 російських загарбників на Харківщині.

Упродовж тижня підрозділи Третьої штурмової бригади відбивали нові атаки ворога, повертали позиції та щільно мінусували живу силу окупантів, — підкреслюють у бригаді. Поширити

Повідомляється, що втрати Росії на ділянці фронту Третьої штурмової еквівалентні цілому батальйону: 416 окупантів — "300-ті", 226 окупантів — "200-ті".

Також бійці знищили чимало російської військової техніки, зокрема, БМП-2, БТРи, баги.