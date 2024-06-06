Армия РФ продолжает атаки на Покровском и Кураховском направлениях

С начала суток на Северском направлении враг атаковал один раз, в районе Белогоровки. В районе Клищиевки на Краматорском направлении штурмовые действия врага успеха не имели, в районе Ивановского бой продолжается.

В Покровском направлении с начала суток ситуация напряженная. Враг пытается продвинуться в районах Новоалександровки, Калинового, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Четыре атаки отбиты без успеха для противника, шесть боеприкосновений еще продолжаются. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки.

Напряженная ситуация на Кураховском направлении , в районах Парасковеевки и Красногоровки, где в настоящее время продолжаются по два боестолкновения. Ситуация под контролем сил обороны.

На Времивском направлении с начала суток произошло уже пять боеприкосновений в районах Урожайного и Новодарьевки. Три атаки отбиты без успеха для противника, продолжаются боевые действия в районе Урожайного.

На Приднепровском направлении враг предпринял две неудачные попытки атаковать в районе Крынок.