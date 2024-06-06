Армия РФ продолжает атаки на Покровском и Кураховском направлениях
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ продолжает атаки на Покровском и Кураховском направлениях

Генштаб ВСУ
всу
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С начала суток 6 июня уже зафиксировано 29 боеприкосновений. Сейчас ситуация напряжена в двух направлениях фронта.

Главные тезисы

  • На фронте в Покровском и Кураховском направлениях продолжаются боевые действия. Украинские защитники отбили несколько российских атак.
  • Сила обороны уничтожила значительное количество российской военной техники, включая танки, бронетехнику, артиллерию и авиацию.
  • Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки на Покровском и Кураховском направлениях, несмотря на активность врага.
  • Генштаб сообщает о текущей ситуации на фронте, подчеркивая контроль сил обороны и продолжение боевых действий в ряде районов.

Генштаб доложил о ситуации на фронте

Как отмечается, напряженная ситуация остается на Покровском направлении. Там украинские защитники отбили 4 российские атаки, шесть боеприкосновений еще продолжаются.

Также враг активизировался на Кураховском направлении в районах Парасковеевки и Красногоровки.

  • На Купянском направлении идет вражеская атака в районе Дружелюбовки. Ситуация контролируется.

  • С начала суток на Северском направлении враг атаковал один раз, в районе Белогоровки. В районе Клищиевки на Краматорском направлении штурмовые действия врага успеха не имели, в районе Ивановского бой продолжается.

  • В Покровском направлении с начала суток ситуация напряженная. Враг пытается продвинуться в районах Новоалександровки, Калинового, Евгеньевки, Сокола, Новоселовки Первой и Яснобродовки. Четыре атаки отбиты без успеха для противника, шесть боеприкосновений еще продолжаются. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки.

  • Напряженная ситуация на Кураховском направлении , в районах Парасковеевки и Красногоровки, где в настоящее время продолжаются по два боестолкновения. Ситуация под контролем сил обороны.

  • На Времивском направлении с начала суток произошло уже пять боеприкосновений в районах Урожайного и Новодарьевки. Три атаки отбиты без успеха для противника, продолжаются боевые действия в районе Урожайного.

    На Приднепровском направлении враг предпринял две неудачные попытки атаковать в районе Крынок.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1300 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 7828 (+22) ед;

  • боевых бронированных машин — 15076 (+40) ед;

  • артиллерийских систем — 13433 (+48) ед;

  • РСЗО — 13433 (+48) ед;

  • средства ПВО — 831 (+1) ед;

  • самолетов — 357 ед.;

  • вертолетов — 326 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 10846 (+41) ед;

  • крылатых ракет — 2270 ед;

  • кораблей/катеров — 27 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 18360 (+63) ед;

  • специальной техники — 2230 (+7) ед

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