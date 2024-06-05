Сырский посетил Харьковскую область. Как развивается ситуация в этом направлении

Как развивается ситуация в Харьковском направлении

Сырский рассказал, что провел работу в районе активных боевых действий в Харьковском и Купянском направлениях Восточного фронта. По его словам, враг сосредоточился на пяти направлениях. Кроме того, россияне проводят активные штурмовые действия в Волчанске и на подступах к Временному Яру с целью овладения и взятия под контроль этих двух населенных пунктов.

В других направлениях россияне пытаются проводить наступление с целью растяжения линии активного фронта. Кроме того, оккупанты пытаются сковывать наши войска и недопустить переброску их на другие участки ведения боевых действий.

В целом ситуация остается сложной из-за высокой интенсивности боевых действий и широкого использования противником бронетехники, применения значительного количества управляемых авиационных бомб, — сообщил Сырский. Поделиться

По его словам, на Харьковском направлении враг концентрирует свои главные усилия и пытается продвигаться в сторону Глубокое — Липке, но несет значительные потери и не имеет успеха.

Однако сейчас главная задача ВСУ на этом этапе сдержать врага, нанести ему максимальные потери и постепенно продвигаться вперед для освобождения наших территорий.

Кроме того, сложной остается ситуация в районе Купянска. Там противник пытается прорвать оборону украинских войск по двум направлениям.

На этом направлении задача ВСУ — остановить врага и заставить перейти его к обороне.

Моя задача — обеспечить это направление достаточным количеством боеприпасов и боеспособными резервами, что позволит значительно укрепить оборону. При всей сложности ситуации, у нас есть шансы изменить обстановку в нашу пользу. И силы обороны делают для этого все возможное. Александр Сырский главнокомандующий ВСУ

Он также отметил эффективную работу большинства командиров и штабов, в полном объеме обладающих обстановкой, применяющих все виды вооружения и особенно ударные дроны всех типов.

Актуальная ситуация на фронте

Ранее аналитики Института изучения войны заявили, что россияне недавно смогли продвинуться поблизости от Волчанска, однако там их наступательные операции замедлились.

По данным Генштаба, по состоянию на 14:00 среды, 5 июня, с начала суток зафиксировано 54 боевых столкновения. Наибольшая активность врага в Покровском направлении и в Харьковской области.