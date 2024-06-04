Украинские пограничники ликвидировали окупантов на Харьковском направлении — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские пограничники ликвидировали окупантов на Харьковском направлении — видео

ГПСУ
Украинские пограничники ликвидировали окупантов на Харьковском направлении — видео
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Украинские пограничники уничтожили живую силу окупантов на Харьковском направлении. Результаты работы они обнародовали в сети.

Главные тезисы

  • Украинские пограничники уничтожили живую силу окупантов на Харьковском направлении.
  • За сутки за операцию было ликвидировано 1290 российских захватчиков и большое количество техники.
  • FPV-дрон помог в точном позиционировании российских окупантов для дальнейшего поражения украинскими защитниками.

Что известно об удачной операции ГНСУ на Харьковском направлении

Отмечается, что на видео показана работа пограничников "Стальной границы".

Украинские защитники FPV-дроном попали в здание с российскими оккупантами.

Силы обороны уничтожили более 1200 военных РФ, 15 танков и 65 артсистем

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1290 российских захватчиков, а по технике уничтожено:

  • танков — 7794 (+15) ед;

  • боевых бронированных машин — 15020 (+18) ед;

  • артиллерийских систем — 13345 (+65) ед;

  • РСЗО — 1092 (+2) ед.;

  • средства ПВО — 827 (+3) ед;

  • самолетов — 357 ед.;

  • вертолетов — 326 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 10766 (+27) ед;

  • крылатых ракет — 2268 ед.;

  • кораблей/катеров — 27 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 18228 (+69) ед;

  • специальной техники — 2211 (+12) ед.

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