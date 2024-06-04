Украинские пограничники ликвидировали окупантов на Харьковском направлении — видео

Украинские пограничники уничтожили живую силу окупантов на Харьковском направлении. Результаты работы они обнародовали в сети.
Главные тезисы
- Украинские пограничники уничтожили живую силу окупантов на Харьковском направлении.
- За сутки за операцию было ликвидировано 1290 российских захватчиков и большое количество техники.
- FPV-дрон помог в точном позиционировании российских окупантов для дальнейшего поражения украинскими защитниками.
Что известно об удачной операции ГНСУ на Харьковском направлении
Отмечается, что на видео показана работа пограничников "Стальной границы".
Украинские защитники FPV-дроном попали в здание с российскими оккупантами.
Силы обороны уничтожили более 1200 военных РФ, 15 танков и 65 артсистем
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1290 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 7794 (+15) ед;
боевых бронированных машин — 15020 (+18) ед;
артиллерийских систем — 13345 (+65) ед;
РСЗО — 1092 (+2) ед.;
средства ПВО — 827 (+3) ед;
самолетов — 357 ед.;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 10766 (+27) ед;
крылатых ракет — 2268 ед.;
кораблей/катеров — 27 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 18228 (+69) ед;
специальной техники — 2211 (+12) ед.
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