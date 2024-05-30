По словам представителя Великобритании при ОБСЕ Анкура Нараяна, с начала масштабного вторжения в Украину потери оккупационной армии РФ уже составляют более 456 тыс. военных.
Что в Британии говорят о потерях армии РФ в войне против Украины
В ответ на заявления недавно назначенного главой минобороны страны-агрессорки Андрея Белоусова о якобы "минимальных человеческих потерях" в развязанной Кремлем преступной войне против Украины Нараян отметил, что за 825 дней войны оккупационная армия РФ потеряла более 465 военных убитыми и ранеными.
По его убеждению, лучшим способом минимизировать потери в войне против Украины для оккупационной армии РФ было бы прекращение боевых действий и вывод оккупационного контингента и военной техники с захваченных украинских территорий.
Что говорят в Генштабе ВСУ по поводу ситуации на фронте
По информации Генштаба, количество боеприкосновений с начала суток возросло до 84.
При этом половина боев украинских военных с подразделениями российских захватчиков состоялась в районах Курахово и Покровска Донецкой области.
В районе Купянска украинские военные отразили 7 вражеских атак. В настоящее время идет бой вблизи Андреевки.
В направлении Северска продолжаются боевые действия вблизи Роздоловки и Белогоровки.
В направлении Краматорска с начала суток зафиксировано 9 попыток вражеских атак.
В районе Покровска российские оккупанты 21 раз пытались прорвать оборону ВСУ.
Боевые столкновения продолжаются в районе Сокола (на двух участках), Новоалександровке и Прогрессе.
Украинские военные отбивают 4 атаки в районе Красногоровки. В целом враг с начала суток совершил 21 атаку вблизи этого населенного пункта.
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