По словам представителя Великобритании при ОБСЕ Анкура Нараяна, с начала масштабного вторжения в Украину потери оккупационной армии РФ уже составляют более 456 тыс. военных.

Что в Британии говорят о потерях армии РФ в войне против Украины

В ответ на заявления недавно назначенного главой минобороны страны-агрессорки Андрея Белоусова о якобы "минимальных человеческих потерях" в развязанной Кремлем преступной войне против Украины Нараян отметил, что за 825 дней войны оккупационная армия РФ потеряла более 465 военных убитыми и ранеными.

С января по апрель 2024 года ежедневные потери России в Украине — количество убитых и раненых — составляли 980 человек. По майским оценкам, это число превышает 1 тыс. в день. Это около 30 тыс. в месяц. Это самый высокий показатель с начала этой войны, — подчеркнул британский дипломат. Поделиться

По его убеждению, лучшим способом минимизировать потери в войне против Украины для оккупационной армии РФ было бы прекращение боевых действий и вывод оккупационного контингента и военной техники с захваченных украинских территорий.

Экономистам не нужно напоминать об заблуждении по поводу безвозвратных потерь. Если посмотреть на данные объективно, то они указывают на ужасные потери такой страны, как Россия — в человеческих жизнях, материальных средствах и авторитете, — добавил Нараян. Поделиться

Что говорят в Генштабе ВСУ по поводу ситуации на фронте

По информации Генштаба, количество боеприкосновений с начала суток возросло до 84.

При этом половина боев украинских военных с подразделениями российских захватчиков состоялась в районах Курахово и Покровска Донецкой области.

В районе Купянска украинские военные отразили 7 вражеских атак. В настоящее время идет бой вблизи Андреевки.

В направлении Северска продолжаются боевые действия вблизи Роздоловки и Белогоровки.

В направлении Краматорска с начала суток зафиксировано 9 попыток вражеских атак.

В районе Покровска российские оккупанты 21 раз пытались прорвать оборону ВСУ.

Боевые столкновения продолжаются в районе Сокола (на двух участках), Новоалександровке и Прогрессе.

Украинские военные отбивают 4 атаки в районе Красногоровки. В целом враг с начала суток совершил 21 атаку вблизи этого населенного пункта.