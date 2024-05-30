По информации Генштаба, с начала суток украинские военные уже 49 раз вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ. Наиболее напряженной ситуация остается в районе Покровска Донецкой области.

Что известно о ситуации на восточном фронте

По информации Генштаба, в Харьковской области враг совершил две атаки с начала суток. Одна атака уже отбита украинскими военными и отражение еще одной продолжается.

Из района населенного пункта Малая Даниловка Белгородской области российские оккупанты нанесли удар ракетой С-300 по Харькову.

Вражеские войска избивали пятью управляемыми авиабомбами по Волчанску (по направлению русской Мясоедовки) и трем КАБам — по Нескучному (по направлению Ушаковки).

В районе Купянская армия РФ предприняла три штурмовых попытки. В настоящее время боевые действия продолжаются вблизи Ивановки.

В Донецкой области российские кафиры 7 раз пытались атаковать в направлении Северска. Сейчас украинские военные отбивают 3 вражеских атаки вблизи Роздоловки и еще одну — в районе Белогоровки.

В направлении Краматорска с начала суток зафиксировано 6 вражеских атак. Отражены штурмы российских окупантов вблизи Калиновки, Клещиевки и Нового.

Продолжаются бои в районе Андреевки.

Наибольшая интенсивность вражеских атак наблюдается в Покровском районе. Здесь оккупанты атаковали уже 12 раз. Горячее всего близ Новоалександровки, где продолжается отражение трех атак армии РФ.

Также продолжаются бои вблизи Евгеньевки и Уманского. Остановлена атака окупантов в направлении населенного пункта Прогресс.

В направлении Курахового украинскими военными с начала суток отбиты 8 вражеских атак.

Два боя продолжаются в районе Красногоровки. Также два боя продолжаются у Урожайного.

Что известно о ситуации на южном фронте

В Запорожской области отражены 3 вражеских атаки в направлении Орехова.

оккупанты пытаются штурмовать из Мирного на Малые Щербаки. Еще одно место противостояния — вблизи села Новоандреевка.

Отражены 3 вражеских атака в районе Крынок на левобережье Херсонщины.

По информации пресс-секретаря Сил обороны юга Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона, ситуация на юге Украины обостряется.

К сожалению, можем констатировать существующее обострение на линии боевого столкновения. Враг некоторое время аккумулировал свои силы для того, чтобы в очередной раз осуществить такую эскалацию, — отметил Плетенчук. Поделиться

Спикер Сил обороны юга подчеркнул, что оккупационная армия РФ в течение 29 мая провела 19 штурмовых попыток, из которых 12 были зафиксированы в направлении Орехова в Запорожской области.

Больше всего штурмов пришлось на район Старомайорского.

На левобережье Херсона было зафиксировано 7 попыток вражеских штурмов, одна из которых на острове Нестрига в дельте Днепра и еще 6 — в районе Крынок.

Плетенчук отметил, что активизация действий врага на фронте, прежде всего, связана с подготовкой к саммиту мира в Швейцарии.