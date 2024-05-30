Армия РФ ужесточает атаки в районе Покровска. Где идут самые ожесточенные бои
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ ужесточает атаки в районе Покровска. Где идут самые ожесточенные бои

Генштаб ВСУ
Боевые позиции ВСУ
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По информации Генштаба, с начала суток украинские военные уже 49 раз вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ. Наиболее напряженной ситуация остается в районе Покровска Донецкой области.

Что известно о ситуации на восточном фронте

По информации Генштаба, в Харьковской области враг совершил две атаки с начала суток. Одна атака уже отбита украинскими военными и отражение еще одной продолжается.

Из района населенного пункта Малая Даниловка Белгородской области российские оккупанты нанесли удар ракетой С-300 по Харькову.

Вражеские войска избивали пятью управляемыми авиабомбами по Волчанску (по направлению русской Мясоедовки) и трем КАБам — по Нескучному (по направлению Ушаковки).

В районе Купянская армия РФ предприняла три штурмовых попытки. В настоящее время боевые действия продолжаются вблизи Ивановки.

В Донецкой области российские кафиры 7 раз пытались атаковать в направлении Северска. Сейчас украинские военные отбивают 3 вражеских атаки вблизи Роздоловки и еще одну — в районе Белогоровки.

В направлении Краматорска с начала суток зафиксировано 6 вражеских атак. Отражены штурмы российских окупантов вблизи Калиновки, Клещиевки и Нового.

Продолжаются бои в районе Андреевки.

Наибольшая интенсивность вражеских атак наблюдается в Покровском районе. Здесь оккупанты атаковали уже 12 раз. Горячее всего близ Новоалександровки, где продолжается отражение трех атак армии РФ.

Также продолжаются бои вблизи Евгеньевки и Уманского. Остановлена атака окупантов в направлении населенного пункта Прогресс.

В направлении Курахового украинскими военными с начала суток отбиты 8 вражеских атак.

Два боя продолжаются в районе Красногоровки. Также два боя продолжаются у Урожайного.

Что известно о ситуации на южном фронте

В Запорожской области отражены 3 вражеских атаки в направлении Орехова.

оккупанты пытаются штурмовать из Мирного на Малые Щербаки. Еще одно место противостояния — вблизи села Новоандреевка.

Отражены 3 вражеских атака в районе Крынок на левобережье Херсонщины.

По информации пресс-секретаря Сил обороны юга Дмитрия Плетенчука в эфире телемарафона, ситуация на юге Украины обостряется.

К сожалению, можем констатировать существующее обострение на линии боевого столкновения. Враг некоторое время аккумулировал свои силы для того, чтобы в очередной раз осуществить такую эскалацию, — отметил Плетенчук.

Спикер Сил обороны юга подчеркнул, что оккупационная армия РФ в течение 29 мая провела 19 штурмовых попыток, из которых 12 были зафиксированы в направлении Орехова в Запорожской области.

Больше всего штурмов пришлось на район Старомайорского.

На левобережье Херсона было зафиксировано 7 попыток вражеских штурмов, одна из которых на острове Нестрига в дельте Днепра и еще 6 — в районе Крынок.

Плетенчук отметил, что активизация действий врага на фронте, прежде всего, связана с подготовкой к саммиту мира в Швейцарии.

Для россиян это обычный инструмент их геополитики. Перед любыми переговорами, несмотря даже на то, что они туда не приглашены, россияне всегда обостряют максимально ситуацию на фронте для того, чтобы усилить свои позиции или показать, насколько необходимо с ними так же договариваться, — объясняет представитель Сил обороны юга.

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