За інформацією Генштабу, від початку доби українські військові вже 49 разів вступали у бій із підрозділами окупаційної армії РФ. Найбільш напруженою ситуація залишається в районі Покровська на Донеччині.

Що відомо про ситуацію на східному фронті

За інформацією Генштабу, у Харківській області ворог здійснив дві атаки від початку доби. Одну атаку вже відбито українськими військовими і відбиття ще однієї триває.

З району населеного пункту Мала Данилівка Бєлгородської області російські окупанти завдали удару ракетою С-300 по Харкову.

Ворожі війська били п’ятьма керованими авіабомбами по Вовчанську (із напрямку російської Мясоєдовки) і трьома КАБами — по Нескучному (з напрямку Ушаковки).

В районі Куп’янська армія РФ здійснила три штурмові спроби. Наразі бойові дії тривають поблизу Іванівки.

На Донеччині російські окупанти 7 разів намагались атакувати у напрямку Сіверська. Наразі українські військові відбивають 3 ворожі атаки поблизу Роздолівки та ще одну — в районі Білогорівки.

У напрямку Краматорська від початку доби зафіксовано 6 ворожих атак. Відбито штурми російських окупантів поблизу Калинівки, Кліщіївки і Нового.

Продовжуються бої в районі Андріївки.

Найбільша інтенсивність ворожих атак спостерігається в районі Покровська. Тут окупанти атакували вже 12 разів. Найгарячіше поблизу Новоолександрівки, де триває відбиття трьох атак армії РФ.

Також тривають бої поблизу Євгенівки та Уманського. Зупинено атаку окупантів у напрямку населеного пункту Прогрес.

У напрямку Курахового українськими військовими від початку доби відбито 8 ворожих атак.

Два бої наразі тривають в районі Красногорівки. Також два бої продовжуються біля Урожайного.

Що відомо про ситуацію на південному фронті

У Запорізькій області відбито 3 ворожі атаки у напрямку Оріхова.

Окупанти намагаються штурмувати із Мирного на Малі Щербаки. Ще одне місце протистояння — поблизу села Новоандріївка.

Відбито 3 ворожі атаки в районі Кринок на лівобережжі Херсонщини.

За інформацією речника Сил оборони півдня Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону, ситуація на півдні України загострюється.

На жаль, можемо констатувати наявне загострення на лінії бойового зіткнення. Ворог деякий час акумулював свої певні сили для того, щоб вчергове здійснити таку ескалацію, — зазначив Плетенчук. Поширити

Речник Сил оборони півдня підкреслив, що окупаційна армія РФ протягом 29 травня провела 19 штурмових спроб, з яких 12 були зафіксовані у напрямку Оріхова у Запорізькій області.

Найбільше штурмів припало на район Старомайорського.

На лівобережжі Херсонщини було зафіксовано 7 спроб ворожих штурмів, один з яких на острові Нестрига в дельті Дніпра та ще 6 — в районі Кринок.

Плетенчук зазначив, що активізація дій ворога на фронті насамперед пов'язана із підготовкою до саміту миру у Швейцарії.