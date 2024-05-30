За інформацією Генштабу, від початку доби українські військові вже 49 разів вступали у бій із підрозділами окупаційної армії РФ. Найбільш напруженою ситуація залишається в районі Покровська на Донеччині.
Що відомо про ситуацію на східному фронті
За інформацією Генштабу, у Харківській області ворог здійснив дві атаки від початку доби. Одну атаку вже відбито українськими військовими і відбиття ще однієї триває.
З району населеного пункту Мала Данилівка Бєлгородської області російські окупанти завдали удару ракетою С-300 по Харкову.
Ворожі війська били п’ятьма керованими авіабомбами по Вовчанську (із напрямку російської Мясоєдовки) і трьома КАБами — по Нескучному (з напрямку Ушаковки).
В районі Куп’янська армія РФ здійснила три штурмові спроби. Наразі бойові дії тривають поблизу Іванівки.
На Донеччині російські окупанти 7 разів намагались атакувати у напрямку Сіверська. Наразі українські військові відбивають 3 ворожі атаки поблизу Роздолівки та ще одну — в районі Білогорівки.
У напрямку Краматорська від початку доби зафіксовано 6 ворожих атак. Відбито штурми російських окупантів поблизу Калинівки, Кліщіївки і Нового.
Продовжуються бої в районі Андріївки.
Найбільша інтенсивність ворожих атак спостерігається в районі Покровська. Тут окупанти атакували вже 12 разів. Найгарячіше поблизу Новоолександрівки, де триває відбиття трьох атак армії РФ.
Також тривають бої поблизу Євгенівки та Уманського. Зупинено атаку окупантів у напрямку населеного пункту Прогрес.
У напрямку Курахового українськими військовими від початку доби відбито 8 ворожих атак.
Два бої наразі тривають в районі Красногорівки. Також два бої продовжуються біля Урожайного.
Що відомо про ситуацію на південному фронті
У Запорізькій області відбито 3 ворожі атаки у напрямку Оріхова.
Окупанти намагаються штурмувати із Мирного на Малі Щербаки. Ще одне місце протистояння — поблизу села Новоандріївка.
Відбито 3 ворожі атаки в районі Кринок на лівобережжі Херсонщини.
За інформацією речника Сил оборони півдня Дмитра Плетенчука в ефірі телемарафону, ситуація на півдні України загострюється.
Речник Сил оборони півдня підкреслив, що окупаційна армія РФ протягом 29 травня провела 19 штурмових спроб, з яких 12 були зафіксовані у напрямку Оріхова у Запорізькій області.
Найбільше штурмів припало на район Старомайорського.
На лівобережжі Херсонщини було зафіксовано 7 спроб ворожих штурмів, один з яких на острові Нестрига в дельті Дніпра та ще 6 — в районі Кринок.
Плетенчук зазначив, що активізація дій ворога на фронті насамперед пов'язана із підготовкою до саміту миру у Швейцарії.
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