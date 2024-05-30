ЗСУ атакували позиції солдатів РФ на Херсонському напрямку — відео

Українські захисники нанесли серію нищівних ударів по позиціях окупантів на Херсонському напрямку. Результати роботи вони оприлюднили у мережі.

Українські захисники атакували позиції загарбників на Херсонському напрямку

Зазначається, що на відео показана робота операторів 73-го морського центру ССО.

Так, українські захисники нещодавно виявили місце дислокації противника у цивільному будинку, де розмістився ворог, облаштувавши там склад боєкомплекту.

По ворожим цілям наші оператори нанесли удари FPV-дронами та дронами з системою скиду, — йдеться в повідомленні. Поширити

Українські війська нищать техніку та живу силу РФ

За даними Генштабу, втрати РФ у війні в Україні за минулу добу становили 1100 окупантів.

Також напередодні повідомлялось, що українські захисники знищили БМП загарбників на Харківському напрямку.

Крім того, українські прикордонники нанесли серію ударів по техніці загарбників на Північному напрямку.

Показали результати своєї роботи на Харківському напрямку і українські розвідники, яким вдалось нанести серію високоточних ударів по позиціях та техніці загарбників.