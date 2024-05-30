ЗСУ атакували позиції солдатів РФ на Херсонському напрямку — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

ЗСУ атакували позиції солдатів РФ на Херсонському напрямку — відео

ССО
зсу

Українські захисники нанесли серію нищівних ударів по позиціях окупантів на Херсонському напрямку. Результати роботи вони оприлюднили у мережі.

Українські захисники атакували позиції загарбників на Херсонському напрямку

Зазначається, що на відео показана робота операторів 73-го морського центру ССО.

Так, українські захисники нещодавно виявили місце дислокації противника у цивільному будинку, де розмістився ворог, облаштувавши там склад боєкомплекту.

По ворожим цілям наші оператори нанесли удари FPV-дронами та дронами з системою скиду, — йдеться в повідомленні.

Українські війська нищать техніку та живу силу РФ

За даними Генштабу, втрати РФ у війні в Україні за минулу добу становили 1100 окупантів.

Також напередодні повідомлялось, що українські захисники знищили БМП загарбників на Харківському напрямку.

Крім того, українські прикордонники нанесли серію ударів по техніці загарбників на Північному напрямку.

Показали результати своєї роботи на Харківському напрямку і українські розвідники, яким вдалось нанести серію високоточних ударів по позиціях та техніці загарбників.

Більше по темі

Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
ЗСУ відзвітували про масштабні втрати армії РФ — фото та відео
Генштаб ЗСУ
ЗСУ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
Названо втрати армії РФ протягом тижня війни в Україні
Знищений танк армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації
Додати до обраного
РФ може залучати строковиків у боях через великі втрати на Харківщині — АТЕШ
рф

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?