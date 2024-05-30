ВСУ атаковали позиции солдат РФ на Херсонском направлении — видео

Украинские защитники нанесли серию сокрушительных ударов по позициям окупантов на Херсонском направлении. Результаты работы они обнародовали в сети.
Украинские защитники атаковали позиции захватчиков на Херсонском направлении
Отмечается, что на видео показана работа операторов 73 морского центра ССО.
Так, украинские защитники недавно обнаружили место дислокации противника в гражданском доме, где разместился враг, обустроив там склад боекомплекта.
Украинские войска уничтожают технику и живую силу РФ
По данным Генштаба, потери РФ в войне в Украине за минувшие сутки составили 1100 окупантов.
Также накануне сообщалось, что украинские защитники уничтожили БМП захватчиков в Харьковском направлении.
Кроме того, украинские пограничники нанесли серию ударов по технике захватчиков Северному направлению.
Показали результаты своей работы на Харьковском направлении и украинские разведчики, которым удалось нанести серию высокоточных ударов по позициям и технике захватчиков.
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