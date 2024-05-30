ВСУ атаковали позиции солдат РФ на Херсонском направлении — видео
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ атаковали позиции солдат РФ на Херсонском направлении — видео

ССО
всу
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Украинские защитники нанесли серию сокрушительных ударов по позициям окупантов на Херсонском направлении. Результаты работы они обнародовали в сети.

Украинские защитники атаковали позиции захватчиков на Херсонском направлении

Отмечается, что на видео показана работа операторов 73 морского центра ССО.

Так, украинские защитники недавно обнаружили место дислокации противника в гражданском доме, где разместился враг, обустроив там склад боекомплекта.

По враждебным целям наши операторы нанесли удары FPV-дронами и дронами с системой сброса, — говорится в сообщении.

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По данным Генштаба, потери РФ в войне в Украине за минувшие сутки составили 1100 окупантов.

Также накануне сообщалось, что украинские защитники уничтожили БМП захватчиков в Харьковском направлении.

Кроме того, украинские пограничники нанесли серию ударов по технике захватчиков Северному направлению.

Показали результаты своей работы на Харьковском направлении и украинские разведчики, которым удалось нанести серию высокоточных ударов по позициям и технике захватчиков.

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