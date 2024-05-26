По информации командующего Сухопутными силами ВСУ Александра Павлюка, в течение недели боев в Украине оккупационная армия РФ потеряла 8 тыс 900 захватчиков.

Что известно о потерях армии РФ в течение недели войны против Украины

личного состава 8 тыс 900 человек ликвидировано,

танков — 86 ед.,

боевых бронированных машин — 173 ед.,

артиллерийских систем — 266 ед.,

РСЗО — 9 ед.,

средств ПВО — 11 ед,

самолетов — 3 ед.,

корабль — 1 ед,

БПЛА оперативно-тактического уровня — 270 ед,

крылатых ракет — 5 ед,

автомобильной техники и автоцистерн — 388 ед,

специальной техники — 34 ед.

В разведке Британии подтвердили стабилизацию ВСУ ситуации в Харьковской области

По информации аналитиков по разведке Минобороны Великобритании, украинским военным удалось стабилизировать ситуацию в Харьковской области и остановить продвижение оккупационной армии РФ.

В частности, в британской разведке отмечают, что украинские военные отражают большинство атак российских оккупантов в районе Волчанска.

При этом разведка Британии предполагает, что под контролем преступной армии РФ, вероятно, находится деревня Бугруватка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 26 May 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/FKmfJZTMbN#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/hvkVUYgi4K — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 26, 2024

Оттуда российские оккупанты пытаются взять под контроль соседнюю переправу через реку Северский Донец.

Подчеркивается, что это позволит преступникам из армии РФ зайти с флангов и в тыл украинским защитникам в Волчанске.

Оккупационная армия РФ также безуспешно пытается провидеть атаки в районе Липцев.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что оккупационные войска якобы желают создать "буферную зону" на севере Харьковской области. Британская разведка считает, что россияне не имеют успеха.