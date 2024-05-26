Названы потери армии РФ в течение недели войны в Украине
Категория
Украина
Дата публикации

Названы потери армии РФ в течение недели войны в Украине

Уничтоженный танк армии РФ
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По информации командующего Сухопутными силами ВСУ Александра Павлюка, в течение недели боев в Украине оккупационная армия РФ потеряла 8 тыс 900 захватчиков.

Что известно о потерях армии РФ в течение недели войны против Украины

  • личного состава 8 тыс 900 человек ликвидировано,

  • танков — 86 ед.,

  • боевых бронированных машин — 173 ед.,

  • артиллерийских систем — 266 ед.,

  • РСЗО — 9 ед.,

  • средств ПВО — 11 ед,

  • самолетов — 3 ед.,

  • корабль — 1 ед,

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 270 ед,

  • крылатых ракет — 5 ед,

  • автомобильной техники и автоцистерн — 388 ед,

  • специальной техники — 34 ед.

В разведке Британии подтвердили стабилизацию ВСУ ситуации в Харьковской области

По информации аналитиков по разведке Минобороны Великобритании, украинским военным удалось стабилизировать ситуацию в Харьковской области и остановить продвижение оккупационной армии РФ.

В частности, в британской разведке отмечают, что украинские военные отражают большинство атак российских оккупантов в районе Волчанска.

При этом разведка Британии предполагает, что под контролем преступной армии РФ, вероятно, находится деревня Бугруватка.

Оттуда российские оккупанты пытаются взять под контроль соседнюю переправу через реку Северский Донец.

Подчеркивается, что это позволит преступникам из армии РФ зайти с флангов и в тыл украинским защитникам в Волчанске.

Оккупационная армия РФ также безуспешно пытается провидеть атаки в районе Липцев.

Российский диктатор Владимир Путин заявил, что оккупационные войска якобы желают создать "буферную зону" на севере Харьковской области. Британская разведка считает, что россияне не имеют успеха.

Северный харьковский фронт, вероятно, стабилизировался, а российский территориальный контроль фрагментирован и не объединен. Успех России на этой оси будет ограничен в течение следующей недели, поскольку первоначальный импульс России был сдержан украинским сопротивлением, делают вывод в разведке Минобороны Британии.

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