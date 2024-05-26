По информации командующего Сухопутными силами ВСУ Александра Павлюка, в течение недели боев в Украине оккупационная армия РФ потеряла 8 тыс 900 захватчиков.
Что известно о потерях армии РФ в течение недели войны против Украины
личного состава 8 тыс 900 человек ликвидировано,
танков — 86 ед.,
боевых бронированных машин — 173 ед.,
артиллерийских систем — 266 ед.,
РСЗО — 9 ед.,
средств ПВО — 11 ед,
самолетов — 3 ед.,
корабль — 1 ед,
БПЛА оперативно-тактического уровня — 270 ед,
крылатых ракет — 5 ед,
автомобильной техники и автоцистерн — 388 ед,
специальной техники — 34 ед.
В разведке Британии подтвердили стабилизацию ВСУ ситуации в Харьковской области
По информации аналитиков по разведке Минобороны Великобритании, украинским военным удалось стабилизировать ситуацию в Харьковской области и остановить продвижение оккупационной армии РФ.
В частности, в британской разведке отмечают, что украинские военные отражают большинство атак российских оккупантов в районе Волчанска.
При этом разведка Британии предполагает, что под контролем преступной армии РФ, вероятно, находится деревня Бугруватка.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 26 May 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 26, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/FKmfJZTMbN#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/hvkVUYgi4K
Оттуда российские оккупанты пытаются взять под контроль соседнюю переправу через реку Северский Донец.
Подчеркивается, что это позволит преступникам из армии РФ зайти с флангов и в тыл украинским защитникам в Волчанске.
Оккупационная армия РФ также безуспешно пытается провидеть атаки в районе Липцев.
Российский диктатор Владимир Путин заявил, что оккупационные войска якобы желают создать "буферную зону" на севере Харьковской области. Британская разведка считает, что россияне не имеют успеха.
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