За інформацією командувача Сухопутних сил ЗСУ Олександра Павлюка, протягом тижня боїв в Україні окупаційна армія РФ втратила 8 тис 900 загарбників.
Що відомо про втрати армії РФ протягом тижня війни проти України
особового складу 8 тис 900 осіб ліквідовано,
танків — 86 од.,
бойових броньованих машин — 173 од.,
артилерійських систем — 266 од.,
РСЗВ — 9 од.,
засобів ППО — 11 од,
літаків — 3 од.,
корабель — 1 од,
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 270 од,
крилатих ракет — 5 од,
автомобільної техніки та автоцистерн — 388 од,
спеціальної техніки — 34 од.
У розвідці Британії підтвердили стабілізацію ЗСУ ситуації на Харківщині
За інформацією аналітиків з розвідки Міноборони Великої Британії, українським військовим вдалось стабілізувати ситуацію у Харківській області та зупинити просування окупаційної армії РФ.
Зокрема, у британській розвідці зазначають, що українські військові наразі відбивають більшість атак російських окупантів в районі Вовчанська.
При цьому розвідка Британії припускає, що під контролем злочинної армії РФ, ймовірно, перебуває село Бугруватка.
Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 26 May 2024.— Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 26, 2024
Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/FKmfJZTMbN#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/hvkVUYgi4K
Звідти російські окупанти намагаються взяти під контроль сусідню переправу через річку Сіверський Донець.
Наголошується, що це дасть змогу злочинцям з армії РФ зайти з флангів та у тил українським оборонцям у Вовчанську.
Окупаційна армія РФ також безуспішно намагається провидити атаки в районі Липців.
Російський диктатор Володимир Путін заявив, що окупаційні війська нібито хочуть створити "буферну зону" на півночі Харківської області. Британська розвідка вважає, що росіяни не мають успіху.
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