За інформацією командувача Сухопутних сил ЗСУ Олександра Павлюка, протягом тижня боїв в Україні окупаційна армія РФ втратила 8 тис 900 загарбників.

Що відомо про втрати армії РФ протягом тижня війни проти України

особового складу 8 тис 900 осіб ліквідовано,

танків — 86 од.,

бойових броньованих машин — 173 од.,

артилерійських систем — 266 од.,

РСЗВ — 9 од.,

засобів ППО — 11 од,

літаків — 3 од.,

корабель — 1 од,

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 270 од,

крилатих ракет — 5 од,

автомобільної техніки та автоцистерн — 388 од,

спеціальної техніки — 34 од.

У розвідці Британії підтвердили стабілізацію ЗСУ ситуації на Харківщині

За інформацією аналітиків з розвідки Міноборони Великої Британії, українським військовим вдалось стабілізувати ситуацію у Харківській області та зупинити просування окупаційної армії РФ.

Зокрема, у британській розвідці зазначають, що українські військові наразі відбивають більшість атак російських окупантів в районі Вовчанська.

При цьому розвідка Британії припускає, що під контролем злочинної армії РФ, ймовірно, перебуває село Бугруватка.

Latest Defence Intelligence update on the situation in Ukraine — 26 May 2024.



Find out more about Defence Intelligence's use of language: https://t.co/FKmfJZTMbN#StandWithUkraine 🇺🇦 pic.twitter.com/hvkVUYgi4K — Ministry of Defence 🇬🇧 (@DefenceHQ) May 26, 2024

Звідти російські окупанти намагаються взяти під контроль сусідню переправу через річку Сіверський Донець.

Наголошується, що це дасть змогу злочинцям з армії РФ зайти з флангів та у тил українським оборонцям у Вовчанську.

Окупаційна армія РФ також безуспішно намагається провидити атаки в районі Липців.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що окупаційні війська нібито хочуть створити "буферну зону" на півночі Харківської області. Британська розвідка вважає, що росіяни не мають успіху.