Названо втрати армії РФ протягом тижня війни в Україні
Категорія
Україна
Дата публікації

Названо втрати армії РФ протягом тижня війни в Україні

Знищений танк армії РФ

За інформацією командувача Сухопутних сил ЗСУ Олександра Павлюка, протягом тижня боїв в Україні окупаційна армія РФ втратила 8 тис 900 загарбників. 

Що відомо про втрати армії РФ протягом тижня війни проти України

  • особового складу 8 тис 900 осіб ліквідовано,

  • танків — 86 од.,

  • бойових броньованих машин — 173 од.,

  • артилерійських систем — 266 од.,

  • РСЗВ — 9 од.,

  • засобів ППО — 11 од,

  • літаків — 3 од.,

  • корабель — 1 од,

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 270 од,

  • крилатих ракет — 5 од,

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 388 од,

  • спеціальної техніки — 34 од.

У розвідці Британії підтвердили стабілізацію ЗСУ ситуації на Харківщині

За інформацією аналітиків з розвідки Міноборони Великої Британії, українським військовим вдалось стабілізувати ситуацію у Харківській області та зупинити просування окупаційної армії РФ.

Зокрема, у британській розвідці зазначають, що українські військові наразі відбивають більшість атак російських окупантів в районі Вовчанська.

При цьому розвідка Британії припускає, що під контролем злочинної армії РФ, ймовірно, перебуває село Бугруватка.

Звідти російські окупанти намагаються взяти під контроль сусідню переправу через річку Сіверський Донець.

Наголошується, що це дасть змогу злочинцям з армії РФ зайти з флангів та у тил українським оборонцям у Вовчанську.

Окупаційна армія РФ також безуспішно намагається провидити атаки в районі Липців.

Російський диктатор Володимир Путін заявив, що окупаційні війська нібито хочуть створити "буферну зону" на півночі Харківської області. Британська розвідка вважає, що росіяни не мають успіху.

Північний харківський фронт, ймовірно, стабілізувався, а російський територіальний контроль фрагментований і не об’єднаний. Успіх Росії на цій осі буде обмеженим протягом наступного тижня, оскільки початковий імпульс Росії було стримано українським опором, — роблять висновок у розвідці Міноборони Британії.

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