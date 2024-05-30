ЗСУ знищили понад 1100 солдатів РФ, 10 танків та 35 артсистем

Сили оборони України за добу ліквідували ще 1160 російських загарбників, і таким чином загальні втрати противника в особовому складі з початку широкомасштабного вторгнення склали вже близько 506 260 солдатів. Також воїни ЗСУ знищили 10 танків та 35 артсистем ворога.