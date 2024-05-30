ВСУ уничтожили более 1100 солдат РФ, 10 танков и 35 артсистем
Категория
Украина
Дата публикации

ВСУ уничтожили более 1100 солдат РФ, 10 танков и 35 артсистем

Генштаб ВСУ
Зсу
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Силы обороны Украины в сутки ликвидировали еще 1160 российских захватчиков, и таким образом общие потери противника в личном составе с начала широкомасштабного вторжения составили уже около 506 260 солдат. Также воины ВСУ уничтожили 10 танков и 35 артсистем врага.

Что известно о потерях ВС РФ на фронте

Общие боевые потери противника с 24.02.22 по 30.05.24 ориентировочно составили :

  • личного состава — 506260 (+1160) человек ликвидировано;

  • танков — 7710 (+10) ед;

  • боевых бронированных машин — 14913 (+22) ед;

  • артиллерийских систем — 13101 (+35) ед;

  • РСЗО — 1088 (+1) ед;

  • средства ПВО — 815 ед.;

  • самолетов — 357 ед;

  • вертолетов — 326 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня — 10532 (+22) ед;

  • крылатых ракет — 2222 ед;

  • кораблей/катеров — 27 ед;

  • подводных лодок — 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн — 17849 (+53) ед;

  • специальной техники — 2153 (+11) ед.

Потери армии РФ

Ситуация на фронте

Напомним, в вечерней сводке Генштаба 29 мая информировали, что на фронте в течение суток было зафиксировано 102 боевых столкновения.

В военном ведомстве добавили, что самой горячей с начала текущих суток остается ситуация на Купянском и Покровском направлениях.

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