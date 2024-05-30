Воздушные силы ВСУ сбили 7 крылатых ракет и 32 БпЛА армии РФ

Российские оккупанты в ночь на 30 мая нанесли по Украине комбинированный воздушный удар. Для атаки было привлечено почти два десятка ракет разных типов, а также более 30 дронов-камикадзе.
Силы ПВО уничтожили в ночь на 30 мая 32 "шахеда" армии РФ
Армия РФ снова масштабно атаковала Украину разными типами ракет и дронов. Однако подавляющее большинство крылатых ракет и все дроны были ликвидированы ПВО ВСУ.
Отмечается, что для этого удара по территории Украины армия РФ в целом применила:
8 зенитных управляемых ракет С-300/С-400,
11 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС,
32 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".
Об этом сообщает командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.
Зенитными ракетами С-300/С-400 враг наносил удары по Харьковской области.
Пуски крылатых ракет производились бомбардировщиками из российской Саратовской области.
Работа ПВО: особенности отражения атаки 30 мая
Силами и средствами ПВО ВСУ этой ночью было сбито 7 крылатых ракет и 32 "Шахеда".
Защитники украинского неба ликвидировали вражеские воздушные цели в пределах 9 регионов, а именно:
Хмельницкой,
Днепропетровской,
Черкасской,
Кировоградской,
Запорожский,
Одесской,
Херсонской,
Киевской,
Винницкой области.
В отражении воздушной атаки были вовлечены:
зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил,
мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы сил обороны Украины.
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