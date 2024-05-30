Воздушные силы ВСУ сбили 7 крылатых ракет и 32 БпЛА армии РФ
Категория
Украина
Дата публикации

Воздушные силы ВСУ сбили 7 крылатых ракет и 32 БпЛА армии РФ

Николай Олещук
Воздушные силы ВСУ сбили 7 крылатых ракет и 32 БпЛА армии РФ
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Российские оккупанты в ночь на 30 мая нанесли по Украине комбинированный воздушный удар. Для атаки было привлечено почти два десятка ракет разных типов, а также более 30 дронов-камикадзе.

Силы ПВО уничтожили в ночь на 30 мая 32 "шахеда" армии РФ

Армия РФ снова масштабно атаковала Украину разными типами ракет и дронов. Однако подавляющее большинство крылатых ракет и все дроны были ликвидированы ПВО ВСУ.

Отмечается, что для этого удара по территории Украины армия РФ в целом применила:

  • 8 зенитных управляемых ракет С-300/С-400,

  • 11 крылатых ракет Х-101/Х-555 из самолетов стратегической авиации Ту-95 МС,

  • 32 ударных БпЛА типа "Shahed-131/136".

Об этом сообщает командующий Воздушными Силами ВСУ генерал-лейтенант Николай Олещук.

Зенитными ракетами С-300/С-400 враг наносил удары по Харьковской области.

Пуски крылатых ракет производились бомбардировщиками из российской Саратовской области.

А дроны-камикадзе захватчики запускали из Приморско-Ахтарска (РФ) и мыса Чауда в оккупированном украинском Крыму.

Работа ПВО: особенности отражения атаки 30 мая

Силами и средствами ПВО ВСУ этой ночью было сбито 7 крылатых ракет и 32 "Шахеда".

Защитники украинского неба ликвидировали вражеские воздушные цели в пределах 9 регионов, а именно:

  • Хмельницкой,

  • Днепропетровской,

  • Черкасской,

  • Кировоградской,

  • Запорожский,

  • Одесской,

  • Херсонской,

  • Киевской,

  • Винницкой области.

В отражении воздушной атаки были вовлечены:

  • зенитные ракетные подразделения Воздушных Сил,

  • мобильные огневые группы и подразделения радиоэлектронной борьбы сил обороны Украины.

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