Силы ПВО сбили все дроны во время атаки РФ на Украину
Категория
Украина
Дата публикации

Силы ПВО сбили все дроны во время атаки РФ на Украину

Воздушные Силы ВСУ
пво
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В ночь на 28 мая российские войска атаковали Украину тремя беспилотниками типа Shahed. Украинская ПВО уничтожила все цели.

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Как отмечается, россияне уже традиционно запустили дроны из района Приморско-Ахтарск.

Ночью 28 мая 2024 года противник атаковал тремя ударными БпЛА типа Shahed-131/136, говорится в сообщении.

Вражеские беспилотники были сбиты подразделениями Воздушных Сил в Запорожской, Днепропетровской и Черкасской областях.

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27 мая враг нанес ракетный удар по гражданским объектам в городе Снигиревка.

В результате обстрела вспыхнул пожар в кафе, автомагазине и шиномонтаже, который был оперативно ликвидирован. Взрывной волной повреждена автомойка самообслуживания и шесть автомобилей.

Три человека погибли, шестеро пострадали, среди которых трое несовершеннолетних. Двое раненых находятся в реанимации, состояние — стабильно тяжелое, одна из раненых в удовлетворительном состоянии, троим помощь оказана амбулаторно.

Также 28 мая россияне обстреливали из артиллерии акваторию Очаковской общины. Пострадавших нет.

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