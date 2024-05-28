Сили ППО збили всі дрони під час атаки РФ на Україну

У ніч на 28 травня російські війська атакували Україну трьома безпілотниками типу Shahed. Українська ППО знищила всі цілі.

Повітряні сили розкрили деталі нічної атаки РФ на Україну

Як зазначається, росіяни вже традиційно запустили дрони із району Приморсько-Ахтарськ

Уночі 28 травня 2024 року противник атакував трьома ударними БпЛА типу Shahed-131/136, — сказано у повідомленні. Поширити

Ворожі безпілотники було збито підрозділами Повітряних Сил у Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях.

Росія атакувала ракетами Миколаївську область

27 травня ворог завдав ракетного удару по цивільних об’єктах у місті Снігурівка.

Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа у кав'ярні, автомагазині та шиномонтажі, яку було оперативно ліквідовано. Вибуховою хвилею пошкоджено автомийку самообслуговування та шість автівок.

Троє людей загинуло, шестеро постраждали, серед яких троє неповнолітніх. Двоє поранених знаходяться в реанімації, стан — стабільно тяжкий, одна з поранених в задовільному стані, трьом допомога надана амбулаторно.

Також 28 травня росіяни обстрілювали з артилерії акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.