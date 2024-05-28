Сили ППО збили всі дрони під час атаки РФ на Україну
Категорія
Україна
Дата публікації

Сили ППО збили всі дрони під час атаки РФ на Україну

Повітряні Сили ЗСУ
ппо

У ніч на 28 травня російські війська атакували Україну трьома безпілотниками типу Shahed. Українська ППО знищила всі цілі.

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Як зазначається, росіяни вже традиційно запустили дрони із району Приморсько-Ахтарськ

Уночі 28 травня 2024 року противник атакував трьома ударними БпЛА типу Shahed-131/136, — сказано у повідомленні.

Ворожі безпілотники було збито підрозділами Повітряних Сил у Запорізькій, Дніпропетровській та Черкаській областях.

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27 травня ворог завдав ракетного удару по цивільних об’єктах у місті Снігурівка.

Внаслідок обстрілу спалахнула пожежа у кав'ярні, автомагазині та шиномонтажі, яку було оперативно ліквідовано. Вибуховою хвилею пошкоджено автомийку самообслуговування та шість автівок.

Троє людей загинуло, шестеро постраждали, серед яких троє неповнолітніх. Двоє поранених знаходяться в реанімації, стан — стабільно тяжкий, одна з поранених в задовільному стані, трьом допомога надана амбулаторно.

Також 28 травня росіяни обстрілювали з артилерії акваторію Очаківської громади. Постраждалих немає.

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