Повітряні сили ЗСУ збили 7 крилатих ракет та 32 БпЛА армії РФ

Російські окупанти у ніч проти 30 травня завдали по Україні комбінований повітряний удар. Для атаки було залучено майже два десятки ракет різних типів, а також понад 30 дронів-камікадзе.

Сили ППО знищили у ніч на 30 травня 32 “шахеди” армії РФ

Армія РФ знову масштабно атакувала Україну різними типами ракет і дронів. Проте переважна більшість крилатих ракет і всі дрони були ліквідовані ППО ЗСУ.

Зазначається, що для цього удару по території України армія РФ загалом застосувала:

8 зенітних керованих ракет С-300/С-400,

11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС,

32 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Про це повідомляє командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Зенітними ракетами С-300/С-400 ворог завдавав ударів по Харківській області.

Пуски крилатих ракет здійснювалися бомбардувальниками з російської Саратовської області.

А дрони-камікадзе загарбники запускали із Приморсько-Ахтарська (РФ) та мису Чауда в окупованому українському Криму. Поширити

Робота ППО: особливості відбиття атаки 30 травня

Силами та засобами ППО ЗСУ цієї ночі було збито 7 крилатих ракет та 32 "Шахеди".

Захисники українського неба ліквідовували ворожі повітряні цілі у межах 9 регіонів, а саме у:

Хмельницькій,

Дніпропетровській,

Черкаській,

Кіровоградській,

Запорізькій,

Одеській,

Херсонській,

Київській,

Вінницькій областях.

У відбитті повітряної атаки були залучені: