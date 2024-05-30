Повітряні сили ЗСУ збили 7 крилатих ракет та 32 БпЛА армії РФ
Категорія
Україна
Дата публікації

Повітряні сили ЗСУ збили 7 крилатих ракет та 32 БпЛА армії РФ

Микола Олещук
Х-59

Російські окупанти у ніч проти 30 травня завдали по Україні комбінований повітряний удар. Для атаки було залучено майже два десятки ракет різних типів, а також понад 30 дронів-камікадзе.

Сили ППО знищили у ніч на 30 травня 32 “шахеди” армії РФ

Армія РФ знову масштабно атакувала Україну різними типами ракет і дронів. Проте переважна більшість крилатих ракет і всі дрони були ліквідовані ППО ЗСУ.

Зазначається, що для цього удару по території України армія РФ загалом застосувала:

  • 8 зенітних керованих ракет С-300/С-400,

  • 11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС,

  • 32 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".

Про це повідомляє командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.

Зенітними ракетами С-300/С-400 ворог завдавав ударів по Харківській області.

Пуски крилатих ракет здійснювалися бомбардувальниками з російської Саратовської області.

А дрони-камікадзе загарбники запускали із Приморсько-Ахтарська (РФ) та мису Чауда в окупованому українському Криму.

Робота ППО: особливості відбиття атаки 30 травня

Силами та засобами ППО ЗСУ цієї ночі було збито 7 крилатих ракет та 32 "Шахеди".

Захисники українського неба ліквідовували ворожі повітряні цілі у межах 9 регіонів, а саме у:

  • Хмельницькій,

  • Дніпропетровській,

  • Черкаській,

  • Кіровоградській,

  • Запорізькій,

  • Одеській,

  • Херсонській,

  • Київській,

  • Вінницькій областях.

У відбитті повітряної атаки були залучені:

  • зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил,

  • мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.

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