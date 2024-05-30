Повітряні сили ЗСУ збили 7 крилатих ракет та 32 БпЛА армії РФ

Російські окупанти у ніч проти 30 травня завдали по Україні комбінований повітряний удар. Для атаки було залучено майже два десятки ракет різних типів, а також понад 30 дронів-камікадзе.
Сили ППО знищили у ніч на 30 травня 32 “шахеди” армії РФ
Армія РФ знову масштабно атакувала Україну різними типами ракет і дронів. Проте переважна більшість крилатих ракет і всі дрони були ліквідовані ППО ЗСУ.
Зазначається, що для цього удару по території України армія РФ загалом застосувала:
8 зенітних керованих ракет С-300/С-400,
11 крилатих ракет Х-101/Х-555 із літаків стратегічної авіації Ту-95 МС,
32 ударних БпЛА типу "Shahed-131/136".
Про це повідомляє командувач Повітряних Сил ЗСУ генерал-лейтенант Микола Олещук.
Зенітними ракетами С-300/С-400 ворог завдавав ударів по Харківській області.
Пуски крилатих ракет здійснювалися бомбардувальниками з російської Саратовської області.
Робота ППО: особливості відбиття атаки 30 травня
Силами та засобами ППО ЗСУ цієї ночі було збито 7 крилатих ракет та 32 "Шахеди".
Захисники українського неба ліквідовували ворожі повітряні цілі у межах 9 регіонів, а саме у:
Хмельницькій,
Дніпропетровській,
Черкаській,
Кіровоградській,
Запорізькій,
Одеській,
Херсонській,
Київській,
Вінницькій областях.
У відбитті повітряної атаки були залучені:
зенітні ракетні підрозділи Повітряних Сил,
мобільні вогневі групи та підрозділи радіоелектронної боротьби Сил оборони України.
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