По информации Генштаба ВСУ, оккупационная армия РФ не прекращает атак вдоль всей линии фронта, концентрируя ключевые усилия на наступлении на Харьковщине и в районе Покровска Донецкой области.

Что известно о ситуации на Харьковщине

С начала суток украинские военные 82 раза вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ.

На Харьковщине украинскими военными отбиты 3 вражеских атака и еще три продолжаются.

Продолжаются атаки российских окупантов в районе Купянска. С начала суток на этом направлении зафиксировано 13 вражеских попыток атак в районах Дружелюбовки и Невского.

Сейчас продолжаются еще 4 боестолкновения.

Что известно о ситуации в Донецкой области

В Донецкой области в районе Лимана враг провел 7 безуспешных атак. Боевые действия продолжаются в районах Тернов и Торского.

ВСУ отбили атаку российских окупантов вблизи Выимки и две вражеские атаки в районе Белогоровки.

Наиболее напряженным остается Покровский район. С начала суток враг 23 раза пытался провести атаки в этом направлении.

С начала суток российские оккупанты потеряли в этом районе 236 захватчиков убитыми и ранеными.

Уничтожены танк, шесть боевых бронированных машин, станция РЭБ и два автомобиля.

Семь вражеских атак отбиты украинскими военными в районе Старомайорского.

По одной вражеской атаке украинские военные отразили в Запорожской области и на левобережье Херсонщины в районе Крынок.