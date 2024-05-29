По информации Генштаба ВСУ, оккупационная армия РФ не прекращает атак вдоль всей линии фронта, концентрируя ключевые усилия на наступлении на Харьковщине и в районе Покровска Донецкой области.
Что известно о ситуации на Харьковщине
С начала суток украинские военные 82 раза вступали в бой с подразделениями оккупационной армии РФ.
На Харьковщине украинскими военными отбиты 3 вражеских атака и еще три продолжаются.
Продолжаются атаки российских окупантов в районе Купянска. С начала суток на этом направлении зафиксировано 13 вражеских попыток атак в районах Дружелюбовки и Невского.
Сейчас продолжаются еще 4 боестолкновения.
Что известно о ситуации в Донецкой области
В Донецкой области в районе Лимана враг провел 7 безуспешных атак. Боевые действия продолжаются в районах Тернов и Торского.
ВСУ отбили атаку российских окупантов вблизи Выимки и две вражеские атаки в районе Белогоровки.
Наиболее напряженным остается Покровский район. С начала суток враг 23 раза пытался провести атаки в этом направлении.
С начала суток российские оккупанты потеряли в этом районе 236 захватчиков убитыми и ранеными.
Уничтожены танк, шесть боевых бронированных машин, станция РЭБ и два автомобиля.
Семь вражеских атак отбиты украинскими военными в районе Старомайорского.
По одной вражеской атаке украинские военные отразили в Запорожской области и на левобережье Херсонщины в районе Крынок.