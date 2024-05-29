За інформацією Генштабу ЗСУ, окупаційна армія РФ не припиняє атак уздовж всієї лінії фронту, концентруючи ключові зусилля на наступі на Харківщині та в районі Покровська на Донеччині.

Що відомо про ситуацію на Харківщині

Зазначається, що від початку доби українські військові 82 рази вступали у бій із підрозділами окупаційної армії РФ.

На Харківщині українськими військовими відбито 3 ворожі атаки і ще три тривають.

Продовжуються атаки російських окупантів в районі Куп’янська. Від початку доби на цьому напрямку зафіксовано 13 ворожих спроб атак в районах Дружелюбівки і Невського.

Наразі тривають ще 4 боєзіткнення.

Що відомо про ситуацію на Донеччині

На Донеччині в районі Лимана ворог провів 7 безуспішних атак. Бойові дії тривають в районах Тернів і Торського.

ЗСУ відбили атаку російських окупантів поблизу Виїмки та дві ворожі атаки в районі Білогорівки.

Найбільш напруженим залишається район Покровська. Від початку доби ворог 23 рази намагався провести атаки на цьому напрямку.

Від початку доби російські окупанти втратили у цьому районі 236 загарбників вбитими та пораненими.

Знищено танк, шість бойових броньованих машин, станцію РЕБ і два автомобіля.

Сім ворожих атак відбито українськими військовими в районі Старомайорського.

По одній ворожі атаці українські військові відбили у Запорізькій області та на лівобережжі Херсонщини в районі Кринок.