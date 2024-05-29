Армія РФ намагається прорвати оборону ЗСУ в районі Покровська
Категорія
Україна
Дата публікації

Армія РФ намагається прорвати оборону ЗСУ в районі Покровська

Генштаб ЗСУ
Військовий ЗСУ

За інформацією Генштабу ЗСУ, окупаційна армія РФ не припиняє атак уздовж всієї лінії фронту, концентруючи ключові зусилля на наступі на Харківщині та в районі Покровська на Донеччині. 

Що відомо про ситуацію на Харківщині

Зазначається, що від початку доби українські військові 82 рази вступали у бій із підрозділами окупаційної армії РФ.

На Харківщині українськими військовими відбито 3 ворожі атаки і ще три тривають.

Продовжуються атаки російських окупантів в районі Куп’янська. Від початку доби на цьому напрямку зафіксовано 13 ворожих спроб атак в районах Дружелюбівки і Невського.

Наразі тривають ще 4 боєзіткнення.

Що відомо про ситуацію на Донеччині

На Донеччині в районі Лимана ворог провів 7 безуспішних атак. Бойові дії тривають в районах Тернів і Торського.

ЗСУ відбили атаку російських окупантів поблизу Виїмки та дві ворожі атаки в районі Білогорівки.

Найбільш напруженим залишається район Покровська. Від початку доби ворог 23 рази намагався провести атаки на цьому напрямку.

Від початку доби російські окупанти втратили у цьому районі 236 загарбників вбитими та пораненими.

Знищено танк, шість бойових броньованих машин, станцію РЕБ і два автомобіля.

Сім ворожих атак відбито українськими військовими в районі Старомайорського.

По одній ворожі атаці українські військові відбили у Запорізькій області та на лівобережжі Херсонщини в районі Кринок.

Поширити

Як вам таке?

Залишаючись на онлайні ви даєте згоду на використання файлів cookies, які допомагають нам зробити ваше перебування тут ще зручнішим

Based on your browser and language settings, you might prefer the English version of our website. Would you like to switch?