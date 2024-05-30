За словами представника Великої Британії при ОБСЄ Анкура Нараяна, від початку масштабного вторгнення в Україну втрати окупаційної армії РФ вже складають понад 456 тис військових.

Що у Британії кажуть про втрати армії РФ у війні проти України

У відповідь на заяви нещодавного призначеного главою міноборони країни-агресорки Андрія Бєлоусова про нібито “мінімальні людські втрати” у розв’язаній Кремлем злочинній війні проти України Нараян зазначив, що за 825 днів війни окупаційна армія РФ втратила понад 465 військових вбитими та пораненими.

Із січня по квітень 2024 року щоденні втрати Росії в Україні — кількість вбитих і поранених — становили 980 людей. За травневими оцінками, це число перевищує 1 тис на день. Це близько 30 тис на місяць. Це найвищий показник з початку цієї війни, — наголосив британський дипломат. Поширити

На його переконання, найкращим способом мінімізувати втрати у війні проти України для окупаційної армії РФ було б припинення бойових дій і виведення окупаційного контингенту та військової техніки із захоплених українських територій.

Економістам не потрібно нагадувати про оману щодо безповоротних втрат. Якщо подивитися на дані об'єктивно, то вони вказують на жахливі втрати для такої країни, як Росія — в людських життях, матеріальних засобах і авторитеті, — додав Нараян. Поширити

Що кажуть у Генштабі ЗСУ стосовно ситуації на фронті

За інформацією Генштабу, кількість боєзіткнень від початку доби зросла до 84.

При цьому половина боїв українських військових із підрозділами російських загарбників відбулась в районах Курахового та Покровська на Донеччині.

В районі Куп’янська українські військові відбили 7 ворожих атак. Наразі триває бій поблизу Андріївки.

У напрямку Сіверська тривають бойові дії поблизу Роздолівки і Білогорівки.

У напрямку Краматорська від початку доби зафіксовано 9 спроб ворожих атак.

В районі Покровська російські окупанти 21 раз намагались прорвати оборону ЗСУ.

Бойові зіткнення тривають у районі Сокола (на двох ділянках), Новоолександрівки та Прогресу.

Українські військові відбивають 4 атаки в районі Красногорівки. Загалом ворог від початку доби здійснив 21 атаку поблизу цього населеного пункту.