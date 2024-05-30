За словами представника Великої Британії при ОБСЄ Анкура Нараяна, від початку масштабного вторгнення в Україну втрати окупаційної армії РФ вже складають понад 456 тис військових.
Що у Британії кажуть про втрати армії РФ у війні проти України
У відповідь на заяви нещодавного призначеного главою міноборони країни-агресорки Андрія Бєлоусова про нібито “мінімальні людські втрати” у розв’язаній Кремлем злочинній війні проти України Нараян зазначив, що за 825 днів війни окупаційна армія РФ втратила понад 465 військових вбитими та пораненими.
На його переконання, найкращим способом мінімізувати втрати у війні проти України для окупаційної армії РФ було б припинення бойових дій і виведення окупаційного контингенту та військової техніки із захоплених українських територій.
Що кажуть у Генштабі ЗСУ стосовно ситуації на фронті
За інформацією Генштабу, кількість боєзіткнень від початку доби зросла до 84.
При цьому половина боїв українських військових із підрозділами російських загарбників відбулась в районах Курахового та Покровська на Донеччині.
В районі Куп’янська українські військові відбили 7 ворожих атак. Наразі триває бій поблизу Андріївки.
У напрямку Сіверська тривають бойові дії поблизу Роздолівки і Білогорівки.
У напрямку Краматорська від початку доби зафіксовано 9 спроб ворожих атак.
В районі Покровська російські окупанти 21 раз намагались прорвати оборону ЗСУ.
Бойові зіткнення тривають у районі Сокола (на двох ділянках), Новоолександрівки та Прогресу.
Українські військові відбивають 4 атаки в районі Красногорівки. Загалом ворог від початку доби здійснив 21 атаку поблизу цього населеного пункту.
Більше по темі
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-
- Категорія
- Україна
- Дата публікації
-
- Додати до обраного
-