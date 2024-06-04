Українські прикордонники ліквідували окупантів на Харківському напрямку — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські прикордонники ліквідували окупантів на Харківському напрямку — відео

ДПСУ
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Українські прикордонники знищили живу силу окупантів на Харківському напрямку. Результати своєї роботи вони оприлюднили в мережі.

Головні тези:

  • Українські прикордонники знищили живу силу окупантів на Харківському напрямку.
  • За добу протягом операції було ліквідовано 1290 російських загарбників та велику кількість техніки.
  • FPV-дрон допоміг у точному позиціонуванні російських окупантів для подальшого ураження українськими захисниками.

Що відомо про вдалу операцію ДПСУ на Харківському напрямку

Зазначається, що на відео показана робота прикордонників "Сталевого кордону".

Українські захисники FPV-дроном поцілили у будівлю з російськими окупантами.

Сили оборони знищили понад 1200 військових РФ, 15 танків та 65 артсистем

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1290 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 7794 (+15) од;

  • бойових броньованих машин — 15020 (+18) од.;

  • артилерійських систем — 13345 (+65) од.;

  • РСЗВ — 1092 (+2) од.;

  • засоби ППО — 827 (+3) од.;

  • літаків — 357 од.;

  • гелікоптерів — 326 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10766 (+27) од.;

  • крилатих ракет — 2268 од.;

  • кораблів/катерів — 27 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 18228 (+69) од.;

  • спеціальної техніки — 2211 (+12) од.

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