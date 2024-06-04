Українські прикордонники знищили живу силу окупантів на Харківському напрямку. Результати своєї роботи вони оприлюднили в мережі.
Головні тези:
- Українські прикордонники знищили живу силу окупантів на Харківському напрямку.
- За добу протягом операції було ліквідовано 1290 російських загарбників та велику кількість техніки.
- FPV-дрон допоміг у точному позиціонуванні російських окупантів для подальшого ураження українськими захисниками.
Що відомо про вдалу операцію ДПСУ на Харківському напрямку
Зазначається, що на відео показана робота прикордонників "Сталевого кордону".
Українські захисники FPV-дроном поцілили у будівлю з російськими окупантами.
Сили оборони знищили понад 1200 військових РФ, 15 танків та 65 артсистем
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1290 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 7794 (+15) од;
бойових броньованих машин — 15020 (+18) од.;
артилерійських систем — 13345 (+65) од.;
РСЗВ — 1092 (+2) од.;
засоби ППО — 827 (+3) од.;
літаків — 357 од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10766 (+27) од.;
крилатих ракет — 2268 од.;
кораблів/катерів — 27 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 18228 (+69) од.;
спеціальної техніки — 2211 (+12) од.
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