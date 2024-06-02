Армия РФ понесла большие потери на Кураховском направлении
Категория
Украина
Дата публикации

Армия РФ понесла большие потери на Кураховском направлении

Генштаб ВСУ
всу
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На фронте за минувшие сутки произошло 98 боевых столкновений, а с начала текущих суток – уже 29 боевых столкновений. На Кураховском направлении у русских войск значительные потери.

Что известно о ситуации на фронте

На Харьковском направлении с начала суток идет бой в районе Старицы. Ситуация контролируется. По уточненным данным, за прошедшие сутки на этом направлении враг потерял 115 человек.

На Лиманском направлении в районе Тернов атака противника успеха не имела.

На Северском направлении за сегодня произошло пять боевых столкновений: три атаки врага отбиты, два боя продолжаются.

На Краматорском направлении с начала суток произошло три боевых столкновения. Противник успеха не имеет.

На Покровском направлении противник пытается продвинуться в районах Новоалександровки и Сокола. Две атаки отбиты, три — продолжаются. Ситуация напряженная. Силы обороны принимают меры по стабилизации обстановки.

На Кураховском направлении три попытки врага приблизиться к Константиновке потерпели неудачу. Потери позиций не допущены. По уточненной информации, вчерашняя активность противника привела к значительным его потерям, а именно: более 200 окупантов убитыми и ранеными.

С начала суток на Времивском направлении успеха не имела попытка противника штурмовать наши позиции вблизи Старомайорского.

Также безуспешна была попытка российских окупантов продвинуться на Ореховском направлении в районе Малой Токмачки.

На Приднепровском направлении российские захватчики не оставляют попыток вытеснить наши подразделения по плацдарму в районе Крынок. Две атаки российских захватчиков потерпели неудачу. Потери позиций не допущены.

Наступление РФ в направлении Харькова

В течение трех недель российские оккупанты пытаются прорваться сквозь оборону украинских войск на севере Харьковской области. Сейчас оккупанты захватят примерно 30% города Волчанск, они увязли в уличных боях.

Местные власти отмечают, что может также быть угроза активизации оккупантов в направлении города Золочев. Но Силы обороны отмечают, что пока не фиксируют такую активность врага.

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