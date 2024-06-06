Армія РФ продовжує атаки на Покровському та Курахівському напрямках

Від початку доби 6 червня вже зафіксовано 29 боєзіткнень. Наразі ситуація напружена на двох напрямках фронту.
Головні тези:
- Армія РФ продовжує вести атаки на Покровському та Курахівському напрямках з численними боєзіткненнями.
- Українські захисники відбили декілька російських атак і тримають ситуацію під контролем
- Силами оборони за добу знищено значну кількість російської техніки: танки, броньовані машини, артилерійські системи, літаки та інше.
- На різних напрямках фронту тривають бої і оборонні заходи для стабілізації ситуації.
Генштаб доповів про ситуацію на фронті
Як зазначається, напружена ситуація залишається на Покровському напрямку. Там українські захисники відбили 4 російські атаки, шість боєзіткнень іще тривають.
Також ворог активізувався на Курахівському напрямку в районах Парасковіївки та Красногорівки.
На Куп’янському напрямку триває ворожа атака в районі Дружелюбівки. Ситуація контрольована.
Від початку доби на Сіверському напрямку ворог атакував один раз, в районі Білогорівки. В районі Кліщіївки на Краматорському напрямку штурмові дії ворога успіху не мали, в районі Іванівського бій триває.
На Покровському напрямку від початку доби ситуація напружена. Ворог намагається просунутися в районах Новоолександрівки, Калинового, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Чотири атаки відбито без успіху для противника, шість боєзіткнень іще тривають. Сили оборони вживають заходи щодо стабілізації обстановки.
Напружена ситуація на Курахівському напрямку, в районах Парасковіївки та Красногорівки, де на даний час тривають по два боєзіткнення. Ситуація під контролем Сил оборони.
На Времівському напрямку від початку доби відбулось уже пʼять боєзіткнень в районах Урожайного та Новодар’ївки. Три атаки відбито без успіху для противника, тривають бойові дії в районі Урожайного.
На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві невдалі спроби атакувати в районі Кринок.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1300 російських загарбників, а з техніки знищено:
танків — 7828 (+22) од;
бойових броньованих машин — 15076 (+40) од.;
артилерійських систем — 13433 (+48) од.;
РСЗВ — 13433 (+48) од.;
засоби ППО — 831 (+1) од.;
літаків — 357 од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10846 (+41) од.;
крилатих ракет — 2270 од.;
кораблів/катерів — 27 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 18360 (+63) од.;
спеціальної техніки — 2230 (+7) од
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