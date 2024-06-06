Армія РФ продовжує атаки на Покровському та Курахівському напрямках

На Куп’янському напрямку триває ворожа атака в районі Дружелюбівки. Ситуація контрольована.

Від початку доби на Сіверському напрямку ворог атакував один раз, в районі Білогорівки. В районі Кліщіївки на Краматорському напрямку штурмові дії ворога успіху не мали, в районі Іванівського бій триває.

На Покровському напрямку від початку доби ситуація напружена. Ворог намагається просунутися в районах Новоолександрівки, Калинового, Євгенівки, Сокола, Новоселівки Першої та Яснобродівки. Чотири атаки відбито без успіху для противника, шість боєзіткнень іще тривають. Сили оборони вживають заходи щодо стабілізації обстановки.

Напружена ситуація на Курахівському напрямку , в районах Парасковіївки та Красногорівки, де на даний час тривають по два боєзіткнення. Ситуація під контролем Сил оборони.

На Времівському напрямку від початку доби відбулось уже пʼять боєзіткнень в районах Урожайного та Новодар’ївки. Три атаки відбито без успіху для противника, тривають бойові дії в районі Урожайного.

На Придніпровському напрямку ворог здійснив дві невдалі спроби атакувати в районі Кринок.