Войска РФ концентрируют наступление на Покровском направлении

Враг не прекращает атаковать вдоль почти всей линии фронта, концентрируя усилия на Купянском и Покровском направлениях.
Главные тезисы
- Вражеские наступательные действия сконцентрированы на Купянском и Покровском направлениях, где враг понес значительные потери в живой силе и технике.
- Украинские защитники успешно отразили несколько атак, уничтожив бронированные машины, пушки и другую спецтехнику врага.
- Главнокомандующий ВСУ отмечает сложную ситуацию в Харьковском и Купянском направлениях, но подчеркивает возможность изменить обстановку в пользу Украины.
- В других направлениях враг проводит наступательные действия с целью растяжения линии активного фронта, что требует тщательного контроля со стороны украинских военных.
- Сил обороны Украины продолжают сдерживать попытки окупантов продвинуться в глубину территории, нанося врагу огневого поражения.
Что известно о ситуации на фронте
Отмечается, что в настоящее время общее количество враждебных наступательных и штурмовых действий уже возросло до 81.
В Харьковском направлении российские захватчики сегодня пять раз пытались выбить наших воинов с позиций. Четыре вражеских атака украинские защитники успешно отбили, одна, в районе Волчанская, продолжается. Противник за сегодняшний день потерял в направлении 114 человек живой силы. Украинские защитники уничтожили бронированную машину, пушку, семь БПЛА, шесть единиц спецтехники и четыре вражеских склада с боеприпасами.
Оккупанты не оставляют попыток давить на оборону украинских защитников на Купянском направлении. Пытаются улучшить свои позиции в районах Дружелюбовки и Чернещины — продолжаются боевые действия. В общей сложности, на направлении произошло 12 штурмовых действий. 10 атак уже отбиты. В настоящее время враг потерял 86 человек убитыми и ранеными, уничтожены три российских боевых бронированных машины и автомобиль.
В Лиманском направлении враг сегодня провел 7 атак. Сейчас продолжает давить в Серебрянском лесу — там продолжаются боевые действия в четырех локациях. Еще один бой идет у Невского.
По официальным данным, враг здесь терпит потери в живой силе — за сегодня это уже 354 человека. Кроме того, украинские воины уничтожили танк, три ББМ, семь орудий, наземный дрон и автомобиль. Повреждены еще 13 единиц разной военной техники захватчиков.
На Ореховском направлении враг давит в районах Малой Токмачки и Щербаков — за сегодня отражены уже пять вражеских атак.
По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела, отмечает Генштаб.
Александр Сырский оценил ситуацию на фронте
Сегодня Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что выехал в районы активных боевых действий в Харьковском и Купянском направлениях.
Он рассказал, что в настоящее время враг сосредотачивает основные усилия на Кураховском, Покровском, Купянском, Харьковском направлениях. Кроме того, оккупанты продолжают штурмовать позиции Сил обороны Украины в районе Волчанске и на подступах к Временному Яру.
При этом в других направлениях враг проводит наступательные действия с целью растяжения линии активного фронта.
Как отметил Сырский, ситуация на Харьковском и Купянском направлениях сложная, но в то же время есть все шансы изменить обстановку в свою пользу.
Больше по теме
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Проиcшествия
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-
- Категория
- Украина
- Дата публикации
-
- Додати до обраного
-