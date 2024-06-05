Войска РФ концентрируют наступление на Покровском направлении
Категория
Украина
Дата публикации

Войска РФ концентрируют наступление на Покровском направлении

Генштаб ВСУ
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Враг не прекращает атаковать вдоль почти всей линии фронта, концентрируя усилия на Купянском и Покровском направлениях.

Главные тезисы

  • Вражеские наступательные действия сконцентрированы на Купянском и Покровском направлениях, где враг понес значительные потери в живой силе и технике.
  • Украинские защитники успешно отразили несколько атак, уничтожив бронированные машины, пушки и другую спецтехнику врага.
  • Главнокомандующий ВСУ отмечает сложную ситуацию в Харьковском и Купянском направлениях, но подчеркивает возможность изменить обстановку в пользу Украины.
  • В других направлениях враг проводит наступательные действия с целью растяжения линии активного фронта, что требует тщательного контроля со стороны украинских военных.
  • Сил обороны Украины продолжают сдерживать попытки окупантов продвинуться в глубину территории, нанося врагу огневого поражения.

Что известно о ситуации на фронте

Отмечается, что в настоящее время общее количество враждебных наступательных и штурмовых действий уже возросло до 81.

В Харьковском направлении российские захватчики сегодня пять раз пытались выбить наших воинов с позиций. Четыре вражеских атака украинские защитники успешно отбили, одна, в районе Волчанская, продолжается. Противник за сегодняшний день потерял в направлении 114 человек живой силы. Украинские защитники уничтожили бронированную машину, пушку, семь БПЛА, шесть единиц спецтехники и четыре вражеских склада с боеприпасами.

Оккупанты не оставляют попыток давить на оборону украинских защитников на Купянском направлении. Пытаются улучшить свои позиции в районах Дружелюбовки и Чернещины — продолжаются боевые действия. В общей сложности, на направлении произошло 12 штурмовых действий. 10 атак уже отбиты. В настоящее время враг потерял 86 человек убитыми и ранеными, уничтожены три российских боевых бронированных машины и автомобиль.

В Лиманском направлении враг сегодня провел 7 атак. Сейчас продолжает давить в Серебрянском лесу — там продолжаются боевые действия в четырех локациях. Еще один бой идет у Невского.

Покровское направление остается самым горячим. К настоящему времени количество вражеских атак здесь возросло до 19. Активнее всего российские террористы продолжают давить в районе Сокола, — информирует Генштаб.

По официальным данным, враг здесь терпит потери в живой силе — за сегодня это уже 354 человека. Кроме того, украинские воины уничтожили танк, три ББМ, семь орудий, наземный дрон и автомобиль. Повреждены еще 13 единиц разной военной техники захватчиков.

На Ореховском направлении враг давит в районах Малой Токмачки и Щербаков — за сегодня отражены уже пять вражеских атак.

По остальным направлениям обстановка существенных изменений не претерпела, отмечает Генштаб.

Подразделения Сил обороны мужественно сдерживают попытки окупантов продвигаться в глубину территории Украины, наносят врагу огневого поражения, — говорится в сообщении.

Александр Сырский оценил ситуацию на фронте

Сегодня Главнокомандующий ВСУ Александр Сырский сообщил, что выехал в районы активных боевых действий в Харьковском и Купянском направлениях.

Он рассказал, что в настоящее время враг сосредотачивает основные усилия на Кураховском, Покровском, Купянском, Харьковском направлениях. Кроме того, оккупанты продолжают штурмовать позиции Сил обороны Украины в районе Волчанске и на подступах к Временному Яру.

При этом в других направлениях враг проводит наступательные действия с целью растяжения линии активного фронта.

Как отметил Сырский, ситуация на Харьковском и Купянском направлениях сложная, но в то же время есть все шансы изменить обстановку в свою пользу.

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