Прикордонники дронами знищили бронеавтомобіль "Тигр" РФ на Вовчанському напрямку — відео

Прикордонники уразили російського "Тигра" під Вовчанськом

Вдалу бойову операцію з ліквідації живої сили та техніки противника вдалося зафільмувати на відео.

Про це повідомила Держприкордонслужба.

Також прикордонники показали відео з іншого напрямку фронту — Сіверського, де бійцями бригади «Помста» було уражено позиції окупантів.

Що відомо про вдалу операцію ДПСУ на Харківському напрямку

Українські прикордонники знищили живу силу окупантів на Харківському напрямку. Результати своєї роботи вони оприлюднили в мережі 4 червня.

Зазначається, що на відео показана робота прикордонників "Сталевого кордону".

Українські захисники FPV-дроном поцілили у будівлю з російськими окупантами.