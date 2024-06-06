Прикордонники дронами знищили бронеавтомобіль "Тигр" РФ на Вовчанському напрямку — відео

Поблизу Вовчанська українські бійці Держприкордонслужби FPV-дронами завдали вогневе ураження російській піхоті та підбили бронеавтомобіль «Тигр».
Головні тези:
- Українські прикордонники вдало провели операцію і знищили бронеавтомобіль “Тигр” РФ на Вовчанському напрямку.
- FPV-дрони були використані для успішного завдання вогневого ураження російській піхоті під Вовчанськом.
- Держприкордонслужба зафільмувала відео проведення бойової операції з ліквідації техніки противника.
- Бійцями бригади “Помста” було також успішно уражено позиції окупантів на Сіверському напрямку.
- Боротьба українських військових з російськими загрозами продовжується на різних напрямках фронту.
Прикордонники уразили російського "Тигра" під Вовчанськом
Вдалу бойову операцію з ліквідації живої сили та техніки противника вдалося зафільмувати на відео.
Про це повідомила Держприкордонслужба.
Також прикордонники показали відео з іншого напрямку фронту — Сіверського, де бійцями бригади «Помста» було уражено позиції окупантів.
Що відомо про вдалу операцію ДПСУ на Харківському напрямку
Українські прикордонники знищили живу силу окупантів на Харківському напрямку. Результати своєї роботи вони оприлюднили в мережі 4 червня.
Зазначається, що на відео показана робота прикордонників "Сталевого кордону".
Українські захисники FPV-дроном поцілили у будівлю з російськими окупантами.
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