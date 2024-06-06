Пограничники дронами уничтожили бронеавтомобиль "Тигр" РФ на Волчанском направлении — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Пограничники дронами уничтожили бронеавтомобиль "Тигр" РФ на Волчанском направлении — видео

ГПСУ
"Тигр"
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Вблизи Волчанска украинские бойцы Госпогранслужбы FPV-дронами нанесли огневое поражение российской пехоте и подбили бронеавтомобиль «Тигр».

Главные тезисы

  • Украинские пограничники с помощью FPV-дронов нанесли огневое поражение российской пехоте и уничтожили бронеавтомобиль "Тигр".
  • Операция была проведена успешно, что позволило зафиксировать ее на видео и продемонстрировать результаты удачного уничтожения живой силы противника.
  • В борьбе с российскими угрозами украинские военные продолжают проводить операции по разным направлениям фронта, демонстрируя эффективность использования передовых технологий.
  • Снятое видео операции на Волчанском направлении и успешные действия бригады "Месть" на Северском направлении подтверждают готовность украинских военных к отражению агрессии.
  • Украинские пограничники продолжают успешные операции по ликвидации техники и живой силы противника, что свидетельствует о высоком уровне профессионализма и современных военных возможностях.

Пограничники поразили российского "Тигра" под Волчанском

Удачную боевую операцию по ликвидации живой силы и техники противника удалось снять на видео.

Об этом сообщила Госпогранслужба.

Также пограничники показали видео с другого направления фронта — Северского, где бойцами бригады «Месть» были поражены позиции оккупантов.

Что известно об удачной операции ГПСУ на Харьковском направлении

Украинские пограничники уничтожили живую силу оккупантов на Харьковском направлении. Результаты работы они обнародовали в сети 4 июня.

Отмечается, что на видео показана работа пограничников "Стальной границы".

Украинские защитники FPV-дроном попали в здание с российскими оккупантами.

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