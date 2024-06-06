Пограничники дронами уничтожили бронеавтомобиль "Тигр" РФ на Волчанском направлении — видео

Пограничники поразили российского "Тигра" под Волчанском

Удачную боевую операцию по ликвидации живой силы и техники противника удалось снять на видео.

Об этом сообщила Госпогранслужба.

Также пограничники показали видео с другого направления фронта — Северского, где бойцами бригады «Месть» были поражены позиции оккупантов.

Что известно об удачной операции ГПСУ на Харьковском направлении

Украинские пограничники уничтожили живую силу оккупантов на Харьковском направлении. Результаты работы они обнародовали в сети 4 июня.

Отмечается, что на видео показана работа пограничников "Стальной границы".

Украинские защитники FPV-дроном попали в здание с российскими оккупантами.