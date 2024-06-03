Украинские пограничники уничтожили 2 комплекса Муром-П РФ в Сумской области — видео

На Сумском направлении фронта российские военные потеряли свои “глаза” — комплексы дальнего визуального наблюдения Муром-П. Вооружение врага эффектно "умножили на ноль" пограничники Украины.
Главные тезисы
- Украинские пограничники успешно атаковали и уничтожили два вражеских комплекса Муром-П, демонстрируя высокий уровень подготовки и профессионализма.
- События на Сумском направлении фронта свидетельствуют об успешной обороне Украины от российской агрессии и высоком боевом потенциале.
- Украинские силы обороны эффективно противостояли российским войскам, уничтожив значительное количество техники и военнослужащих противника.
- Генштаб сообщает об уничтожении 1270 российских захватчиков и значительных потерях по различным видам техники, что подтверждает успех обороны.
- Бойцы ГПСУ продемонстрировали выдающиеся тактические действия, поразив два вражеских комплекса Муром-П, обеспечивая безопасность на границе.
Бойцы ГПСУ ликвидировали 2 комплекса Муром-П армии РФ
Украинские пограничники в Сумской области уничтожили сразу два российских комплекса дальнего визуального наблюдения Муром-П.
Об этом сообщает Госпогранслужба.
Что известно о потерях армии РФ
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за 2 июня уничтожили 1270 российских захватчиков, а по технике:
танков - 7779 (+14) ед;
боевых бронированных машин - 15002 (+22) ед;
артиллерийских систем - 13280 (+47) ед;
РСЗО - 1090 (+1) ед;
средств ПВО - 824 (+3) ед;
самолетов - 357 ед.;
вертолетов - 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня - 10739 (+40) ед;
крылатых ракет - 2268 ед.;
кораблей/катеров - 27 ед;
подводных лодок - 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн - 18159 (+67) ед;
специальной техники - 2199 (+4) ед.
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