Украинские пограничники уничтожили 2 комплекса Муром-П РФ в Сумской области — видео
Категория
Украина
Дата публикации

Украинские пограничники уничтожили 2 комплекса Муром-П РФ в Сумской области — видео

ГПСУ
Муром-П
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На Сумском направлении фронта российские военные потеряли свои “глаза” — комплексы дальнего визуального наблюдения Муром-П. Вооружение врага эффектно "умножили на ноль" пограничники Украины.

Главные тезисы

  • Украинские пограничники успешно атаковали и уничтожили два вражеских комплекса Муром-П, демонстрируя высокий уровень подготовки и профессионализма.
  • События на Сумском направлении фронта свидетельствуют об успешной обороне Украины от российской агрессии и высоком боевом потенциале.
  • Украинские силы обороны эффективно противостояли российским войскам, уничтожив значительное количество техники и военнослужащих противника.
  • Генштаб сообщает об уничтожении 1270 российских захватчиков и значительных потерях по различным видам техники, что подтверждает успех обороны.
  • Бойцы ГПСУ продемонстрировали выдающиеся тактические действия, поразив два вражеских комплекса Муром-П, обеспечивая безопасность на границе.

Бойцы ГПСУ ликвидировали 2 комплекса Муром-П армии РФ

Украинские пограничники в Сумской области уничтожили сразу два российских комплекса дальнего визуального наблюдения Муром-П.

Об этом сообщает Госпогранслужба.

Обнаружено = уничтожено! Сразу два вражеских комплекса дальнего визуального наблюдения Муром-П поразили FPV-дроны пограничников в Сумской области.

Что известно о потерях армии РФ

Как отмечает Генштаб, Силы обороны за 2 июня уничтожили 1270 российских захватчиков, а по технике:

  • танков - 7779 (+14) ед;

  • боевых бронированных машин - 15002 (+22) ед;

  • артиллерийских систем - 13280 (+47) ед;

  • РСЗО - 1090 (+1) ед;

  • средств ПВО - 824 (+3) ед;

  • самолетов - 357 ед.;

  • вертолетов - 326 ед;

  • БПЛА оперативно-тактического уровня - 10739 (+40) ед;

  • крылатых ракет - 2268 ед.;

  • кораблей/катеров - 27 ед;

  • подводных лодок - 1 ед.;

  • автомобильной техники и автоцистерн - 18159 (+67) ед;

  • специальной техники - 2199 (+4) ед.

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