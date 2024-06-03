Українські прикордонники знищили 2 комплекси Муром-П РФ на Сумщині — відео

На Сумському напрямку фронту російські військові втратили свої “очі” — комплекси дальнього візуального спостереження Муром-П. Озброєння ворога ефектно “помножили на нуль” прикордонники України.
Головні тези:
- Українські прикордонники ліквідували два комплекси дальнього візуального спостереження Муром-П на Сумщині, завдаючи значних втрат російським військам.
- Діям противника ефективно протистояли прикордонники України, що свідчить про високий рівень підготовки та професіоналізм українських військових.
- Згідно з повідомленням Держприкордонслужби, FPV-дрони прикордонників успішно атакували та знищили два ворожі комплекси Муром-П.
- За інформацією Генштабу, українські сили оборони знищили значну кількість російської техніки та військовослужбовців, що підтверджує їх високий бойовий потенціал.
- Події на Сумському напрямку фронту свідчать про успішну оборону України від російської агресії та про активну боротьбу з ворогом на всіх рівнях.
Бійці ДПСУ ліквідували 2 комплекси Муром-П армії РФ
Українські прикордонники у Сумській області знищили одразу два російські комплекси дальнього візуального спостереження Муром-П.
Про це повідомляє Держприкордонслужба.
Що відомо про втрати армії РФ
Як зазначає Генштаб, Сили оборони за 2 червня знищили 1270 російських загарбників, а з техніки:
танків — 7779 (+14) од;
бойових броньованих машин — 15002 (+22) од.;
артилерійських систем — 13280 (+47) од.;
РСЗВ — 1090 (+1) од.;
засобів ППО — 824 (+3) од.;
літаків — 357 од.;
гелікоптерів — 326 од.;
БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10739 (+40) од.;
крилатих ракет — 2268 од.;
кораблів/катерів — 27 од.;
підводних човнів — 1 од.;
автомобільної техніки та автоцистерн — 18159 (+67) од.;
спеціальної техніки — 2199 (+4) од.
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