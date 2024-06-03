Українські прикордонники знищили 2 комплекси Муром-П РФ на Сумщині — відео
Категорія
Україна
Дата публікації

Українські прикордонники знищили 2 комплекси Муром-П РФ на Сумщині — відео

ДПСУ
Муром-П

На Сумському напрямку фронту російські військові втратили свої “очі” — комплекси дальнього візуального спостереження Муром-П. Озброєння ворога ефектно “помножили на нуль” прикордонники України. 

Головні тези:

  • Українські прикордонники ліквідували два комплекси дальнього візуального спостереження Муром-П на Сумщині, завдаючи значних втрат російським військам.
  • Діям противника ефективно протистояли прикордонники України, що свідчить про високий рівень підготовки та професіоналізм українських військових.
  • Згідно з повідомленням Держприкордонслужби, FPV-дрони прикордонників успішно атакували та знищили два ворожі комплекси Муром-П.
  • За інформацією Генштабу, українські сили оборони знищили значну кількість російської техніки та військовослужбовців, що підтверджує їх високий бойовий потенціал.
  • Події на Сумському напрямку фронту свідчать про успішну оборону України від російської агресії та про активну боротьбу з ворогом на всіх рівнях.

Бійці ДПСУ ліквідували 2 комплекси Муром-П армії РФ

Українські прикордонники у Сумській області знищили одразу два російські комплекси дальнього візуального спостереження Муром-П.

Про це повідомляє Держприкордонслужба.

Виявлено = знищено! Одразу два ворожі комплекси дальнього візуального спостереження "Муром-П" уразили FPV-дрони прикордонників у Сумській області.

Що відомо про втрати армії РФ 

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за 2 червня знищили 1270 російських загарбників, а з техніки:

  • танків — 7779 (+14) од;

  • бойових броньованих машин — 15002 (+22) од.;

  • артилерійських систем — 13280 (+47) од.;

  • РСЗВ — 1090 (+1) од.;

  • засобів ППО — 824 (+3) од.;

  • літаків — 357 од.;

  • гелікоптерів — 326 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10739 (+40) од.;

  • крилатих ракет — 2268 од.;

  • кораблів/катерів — 27 од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 18159 (+67) од.;

  • спеціальної техніки — 2199 (+4) од.

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