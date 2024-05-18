Пограничники уничтожили солдат РФ и их позиции на Бахмутском направлении — видео

Украинские пограничники показали, как уничтожают российских окупантов и их позиции на Бахмутском направлении.
Что известно о потерях РФ под Бахмутом
Пограничники бригады "Месть" нанесли несколько ударных ударов по российским террористам на Бахмутском направлении. В частности, военные уничтожили:
состав боекомплекта,
автомобили "Урал", "УАЗ",
поразили позиции и укрытие окупантов.
Что известно о потерях армии РФ
Украинские военные продолжают ликвидировать солдат РФ. Общее количество потерь русской армии с начала вторжения составляет 491080 военных.
Как отмечает Генштаб, Силы обороны за сутки уничтожили 1210 российских захватчиков, а по технике уничтожено:
танков — 7560 (+13) ед;
боевых бронированных машин — 14 595 (+43) ед;
артиллерийских систем — 12 639 (+36) ед;
РСЗО — 1071 ед.;
средства ПВО — 801 (+1) ед;
самолетов — 354 (+1) ед;
вертолетов — 326 ед;
БПЛА оперативно-тактического уровня — 10 108 (+35) ед;
крылатых ракет — 2203 (+3) ед;
кораблей/катеров — 26 ед;
подводных лодок — 1 ед.;
автомобильной техники и автоцистерн — 17 169 (+65) ед;
специальной техники — 2075 (+6) ед.
По информации Генштаба 17 мая, украинские военные усиливают линию обороны в приграничных районах Харьковской области и проводят разведку.
на Харьковском направлении наши подразделения усиливают оборону в приграничных районах Харьковщины и ведут разведку. Враг на этом направлении нанес 15 авиационных ударов с применением 18 КАБов. С начала суток потери противника на этом направлении составляют — 133 вражеских военнослужащих убитыми и ранеными, 36 единиц вооружения и военной техники. Уничтожены 8 блиндажей противника. Ситуация контролируется силами обороны.
На Купянском направлении произошло шесть боеприкосновений.
На Краматорском направлении количество боеприкосновений с оккупантами возросло до 14.
На Покровском направлении враг продолжает попытки улучшить тактическое положение — к настоящему времени уже произошло 25 боевых столкновений. Горячее всего возле Новоалександровки. К ранее упомянутым населенным пунктам добавились Сокол и Невельское. Ситуация контролируется.
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