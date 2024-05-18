Прикордонники знищили солдатів РФ та їх позиції на Бахмутському напрямку — відео

Українські прикордонники показали, як нищать російських окупантів та їх позиції на Бахмутському напрямку.

Що відомо про втрати РФ під Бахмутом

Прикордонники бригади "Помста" завдали кілька влужчних ударів по російських терористах на Бахмутському напрямку. Зокрема військові знищили:

склад боєкомплекту,

автомобілі "Урал", "УАЗ",

уразили позиції та укриття окупантів.

Що відомо про втрати армії РФ

Українські військові продовжують ліквідовувати солдатів РФ. Загальна кількість втрат російської армії з початку вторгнення становить 491 080 військових.

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1210 російських загарбників, а з техніки знищено:

танків — 7560 (+13) од;

бойових броньованих машин — 14 595 (+43) од.;

артилерійських систем — 12 639 (+36) од.;

РСЗВ — 1071 од.;

засоби ППО — 801 (+1) од.;

літаків — 354 (+1) од.;

гелікоптерів — 326 од.;

БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10 108 (+35) од.;

крилатих ракет — 2203 (+3) од.;

кораблів/катерів — 26 од.;

підводних човнів — 1 од.;

автомобільної техніки та автоцистерн — 17 169 (+65) од.;

спеціальної техніки — 2075 (+6) од.

За інформацією Генштабу 17 травня, українські військові посилюють лінію оборони у прикордонних районах на Харківщині та проводять розвідку.

На Харківському напрямку наші підрозділи посилюють оборону у прикордонних районах Харківщини та ведуть розвідку. Ворог на цьому напрямку завдав 15 авіаційних ударів із застосуванням 18 КАБів. З початку доби втрати противника на цьому напрямку становлять — 133 ворожих військовослужбовці вбитими і пораненими, 36 одиниць озброєння і військової техніки. Знищено 8 бліндажів противника. Ситуація контролюється силами оборони.

На Куп’янському напрямку відбулося шість боєзіткнень.

На Краматорському напрямку кількість боєзіткнень з окупантами зросла до 14.