Путін вперше озвучив втрати армії РФ у війні проти України

Російський диктатор Володимир Путін сказав, що російські війська приблизно втрачають в Україні 20 000 осіб щомісячно. Ця цифра приблизно дорівнює або є трохи нижчою від кількості нових військовослужбовців, яку Росія генерує щомісяця.

Чи є дані Путіна про втрати армії РФ правдивими

За даними аналітиків, диктатор припустив, що у бойових діях в Україні щомісяця гинуть 5 тисяч росіян. З огляду на стандартне співвідношення поранених до вбитих як три до одного, щомісяця поранень зазнають близько 15 тисяч військовослужбовців РФ.

ISW не має змоги підтвердити озвучені Путіним дані втрат, але ця кількість збігається з нижньою межею повідомлень України про втрати армії агресора.

Командувач Сухопутних військ України Олександр Павлюк ще на початку травня зазначив, що російські війська щомісяця втрачають від 25 до 30 тисяч убитими і пораненими.

В середині січня цього року заступник начальника Головного управління військової розвідки (ГУР) України Вадим Скібіцький повідомив, що Росія вербує близько 30 тисяч осіб на місяць.

Водночас, у звіті ISW зазначається, що російські офіційні особи занепокоєні зниженням темпів вербування напередодні запланованого наступу влітку 2024 року. Також невідомо чи вдалося Міноборони Росії зберегти рівень вербування на рівні 30 тисяч осіб щомісячно.

Крім того, за останні кілька місяців росіяни створили більш стійкий апарат генерації сил для поточних наступальних операцій й почали активніше формувати резерви оперативного і стратегічного рівня.

Це дозволило російським військам негайно поповнювати втрати на фронті та підтримувати загальний темп наступу в Україні. Водночас такі дії запровадили обмеження щодо того, до якої міри російські війська можуть інтенсифікувати наступальні дії на кожному окремо взятому напрямку, — йдеться у звіті ISW. Поширити

На початку травня генерал-лейтенант Павлюк заявив, що російські війська мають намір підготувати ще близько 100 тисяч військовослужбовців для участі в наступальних операціях у червні та липні цього року, а до кінця 2024 року підготувати ще 300 тисяч військовослужбовців.

Що відомо про втрати армії РФ за 7 червня

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1080 російських загарбників, а з техніки знищено: