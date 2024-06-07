Путін вперше озвучив втрати армії РФ у війні проти України
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Путін вперше озвучив втрати армії РФ у війні проти України

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Джерело:  ISW

Російський диктатор Володимир Путін сказав, що російські війська приблизно втрачають в Україні 20 000 осіб щомісячно. Ця цифра приблизно дорівнює або є трохи нижчою від кількості нових військовослужбовців, яку Росія генерує щомісяця.

Головні тези:

  • Російський диктатор Путін озвучив втрати армії РФ у війні з Україною, які складають приблизно 20 000 осіб щомісячно.
  • Аналітики припускають, що щомісяця в бою гинуть 5 тисяч росіян, ранені військовослужбовці становлять близько 15 тисяч осіб.
  • Українські джерела та експерти вказують на звуження темпів вербування Росією нових військовослужбовців перед запланованим наступом у 2024 році.
  • Російським військам вдалося підтримувати темп наступу в Україні завдяки стійкому генеруванню сил та активному формуванню резервів військового рівня.
  • Прогнози показують, що російські війська збираються завербувати ще близько 100 тисяч військовослужбовців для нових наступальних операцій у цьому році.

Чи є дані Путіна про втрати армії РФ правдивими

За даними аналітиків, диктатор припустив, що у бойових діях в Україні щомісяця гинуть 5 тисяч росіян. З огляду на стандартне співвідношення поранених до вбитих як три до одного, щомісяця поранень зазнають близько 15 тисяч військовослужбовців РФ.

ISW не має змоги підтвердити озвучені Путіним дані втрат, але ця кількість збігається з нижньою межею повідомлень України про втрати армії агресора.

Командувач Сухопутних військ України Олександр Павлюк ще на початку травня зазначив, що російські війська щомісяця втрачають від 25 до 30 тисяч убитими і пораненими.

В середині січня цього року заступник начальника Головного управління військової розвідки (ГУР) України Вадим Скібіцький повідомив, що Росія вербує близько 30 тисяч осіб на місяць.

Водночас, у звіті ISW зазначається, що російські офіційні особи занепокоєні зниженням темпів вербування напередодні запланованого наступу влітку 2024 року. Також невідомо чи вдалося Міноборони Росії зберегти рівень вербування на рівні 30 тисяч осіб щомісячно.

Крім того, за останні кілька місяців росіяни створили більш стійкий апарат генерації сил для поточних наступальних операцій й почали активніше формувати резерви оперативного і стратегічного рівня.

Це дозволило російським військам негайно поповнювати втрати на фронті та підтримувати загальний темп наступу в Україні. Водночас такі дії запровадили обмеження щодо того, до якої міри російські війська можуть інтенсифікувати наступальні дії на кожному окремо взятому напрямку, — йдеться у звіті ISW.

На початку травня генерал-лейтенант Павлюк заявив, що російські війська мають намір підготувати ще близько 100 тисяч військовослужбовців для участі в наступальних операціях у червні та липні цього року, а до кінця 2024 року підготувати ще 300 тисяч військовослужбовців.

Що відомо про втрати армії РФ за 7 червня

Як зазначає Генштаб, Сили оборони за добу знищили 1080 російських загарбників, а з техніки знищено:

  • танків — 7834 (+6) од;

  • бойових броньованих машин — 15 096 (+20) од.;

  • артилерійських систем — 13 437 (+64) од.;

  • РСЗВ — 1095 од.;

  • засоби ППО — 833 (+2) од.;

  • літаків — 357 од.;

  • гелікоптерів — 326 од.;

  • БПЛА оперативно-тактичного рівня — 10 886 (+40) од.;

  • крилатих ракет — 2270 од.;

  • кораблів/катерів — 28 (+1) од.;

  • підводних човнів — 1 од.;

  • автомобільної техніки та автоцистерн — 18 416 (+56) од.;

  • спеціальної техніки — 2238 (+8) од.

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